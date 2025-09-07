IA crava vencedor de Sinner x Alcaraz pela final do US Open

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz se enfrentam neste domingo (6), às 15h (de Brasília). O Lance!, então, consultou a inteligência artificial Chat GPT, que fez previsão para a decisão do US Open.

Chat GPT crava vencedor de Sinner x Alcaraz pela final do US Open

"O duelo entre Sinner Alcaraz será histórico: é a terceira final seguida entre os dois num Grand Slam — um feito inédito na Era Aberta. O vencedor também assumirá a liderança no ranking mundial.

Carlos Alcaraz chega como ligeiro favorito, com maior domínio histórico contra Sinner, especialmente em superfícies rápidas, e com confiança em alta após campanhas impecáveis e vitórias contundentes. Mas Jannik Sinner está em excelente forma e possui o fator casa — é o atual campeão do US Open —, além do ponto psicológico de ter vencido a recente final em Wimbledon.

No geral, Alcaraz parece ter uma leve vantagem estatística e de confiança, mas é uma final extremamente equilibrada, com jogo imprevisível — a definição do novo "Big Two" do tênis moderno".

Sinner x Alcaraz na final do US Open; horário e onde assistir

Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, de 2º no ranking mundial vão medir forças, neste domingo (7), pela 15ª vez, quinta em 2025. A final do US Open começa às 15h (de Brasília), com transmissão do Sportv, ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

🏐 Fase: Final

📆 Data e horário: Domingo, 7 de setembro, às 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Nova York, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney+