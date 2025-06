Após três títulos seguidos de Iga Swiatek, Roland Garros conhecerá uma campeã inédita neste sábado. De um lado, estará a líder do ranking, Aryna Sabalenka, de 27 anos, que nunca chegou tão longe em Paris. Do outro, Coco Gauff, de 21, vice em 2022 e número 2 do mundo. A final começa à 10h (de Brasília), com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Sabalenka vence Swiatek e avança à final de Roland Garros

Há sete anos que as principais tenistas do ranking não chegavam à decisão de um Grand Slam. A última vez foi com a romena Simona Halep e a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Em Paris, isso não acontecia há 12 anos, desde o triunfo da americana Serena Williams sobre a russa Maria Sharapova.



Mais jovem tenista a alcançar as finais de Madri, Roma e Roland Garros na mesma temporada, Gauff

- Ela virá muito agressiva. Terei que fazer meu melhor, tudo pode acontecer no sábado - previu a americana, que despachou a anfitria Lois Boisson na semifinal

Além da final inédita, Sabalenka é a primeira mulher que vai à final de três Grand Slams consecutivos desde 2016, quando Serena Williams alcançou o marco. Sabalenka foi finalista no Aberto dos Estados Unidos, em setembro de 2024; no Aberto da Australia, em janeiro.

Sabalenka busca o quarto Slam; Gauff, o segundo

Das finais disputadas, Sabalenka venceu somente o Aberto dos Estados Unidos. Caso triunfe em Roland Garros, a bielorrussa irá conquistar o primeiro Grand Slam do ano. Em janeiro, a americana Madison Keys foi campeã do Aberto da Austrália. Bicampeã em Melbourne (em 2023 e 2024), a bielorrussa também tem outro Slam no currículo: o US Open de 2024.

Já Gauff vai em busca, neste sábado, de seu segundo Major. O primeiro foi o US Open de 2023.

No confronto direto, Sabalenka e Gauff estão empatadas em 5 a 5. No encontro mais recente, na final de Madri, em maio, a bielorrussa levou a melhor.





Onde assistir Aryna Sabalenka x Coco Gauff na final de Roland Garros

📅 Dia: sábado, 7 de junho de 2025;

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra Philippe-Chartrier, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)