Rebeca Andrade continua fazendo história. Nesta segunda-feira (21), ela se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar o Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte". O feito da ginasta foi bastante comemorado por brasileiros nas redes sociais.

A brasileira foi premiada na categoria "Retorno do Ano", após superar uma série de lesões e conquistar quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Com os resultados em Paris, a ginasta se tornou a maior medalhista brasileira na história das Olimpíadas. Ao todo, foram seis medalhas: duas conquistadas em Tóquio e quatro em Paris.

A sequência de medalhas olímpicas aconteceu após lesões graves da ginasta. Entre os anos de 2015 e 2019, Rebecca passou por três cirurgias de Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Mesmo com a dificuldade física, a atleta se superou e marcou o próprio nome na história do esporte brasileiro.

Rebeca repete feito de Ronaldo Fenômeno

A conquista de Rebeca Andrade remete ao feito de outro ícone do esporte. Em 2003, Ronaldo Fenômeno foi premiado com o Laureus de "Retorno do Ano", após superar grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por um ano e três meses e liderar a Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial.

A Seleção Brasileira também foi contemplada com o Prêmio Laureus em 2002, eleita como Equipe do Ano. O nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico brasileiro da história, foi eleito três vezes como o Paratleta do ano, em 2009, 2013 e 2016.

O Prêmio Laureus

Realizado desde 2000, o Prêmio Laureus do Esporte Mundial premia os melhores atletas do ano. Os vencedores são selecionados pelos 1,3 mil membros do Painel Global de Mídia Laureus. O prêmio também incluirá o Laureus Sport for Good Award, que reconhece um indivíduo ou organização que tenha feito uma contribuição significativa para transformar a vida de crianças e jovens por meio do esporte.