Astro da NBA é acusado de abuso sexual; entenda o caso

Zion Williamson, astro do New Orleans Pelicans, segue sua luta conta as lesões, no entanto, o americano enfrenta batalhas mais sérias fora das quadras. O jogador está sendo acusado de estupro e abuso físico por uma mulher identificada como sua ex-namorada, segundo informações do "Daily Mail". A acusadora afirma que sofreu um comportamento abusivo, controlador e ameaçador de forma contínua durante o relacionamento.

Na denúncia, a ex-namorada descreve abusos de natureza sexual, física, emocional e financeira por parte de Williamson. A mulher alega que foi estrangulada ou sufocada várias vezes, temendo por sua vida. Em um dos dois incidentes de estupro que ela relata, Zion teria segurado suas mãos atrás das costas e a forçado.

- O caso é extremamente sério, como evidenciado pela ação apresentada no Condado de Los Angeles. Nossa cliente aguarda ansiosamente seu dia no tribunal, perante um júri de seus pares, para buscar justiça - afirmou o advogado da mulher que processa Zion.

Polêmicas de Williamson

Conforme relatado pelo "Daily Mail", a vítima, referida como Doe, e Zion mantiveram um relacionamento que começou em 2018, quando ele estava na Duke University, e se estendeu até 2023.

Williamson é acusado de ameaçar não apenas a vida da ex-namorada, mas também a de seus familiares. Este não é o primeiro escândalo envolvendo a vida pessoal do jogador dos Pelicans. Anteriormente, uma atriz pornô o acusou de traição, gerando grande alvoroço na mídia.

Essas controvérsias ocorrem em uma temporada em que Zion participou de apenas 30 jogos devido a problemas nas costas. Os Pelicans chegaram a considerar trocá-lo, especialmente após a chegada de Joe Dumars à administração da equipe, mas agora parecem dispostos a mantê-lo a menos que recebam uma oferta irresistível.