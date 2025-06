O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 123 a 107, pela segunda partida da série na final da NBA, neste domingo (8), no Paycom Center. Em grande noite de Shai Gilgeous-Alexander, principalmente no primeiro tempo, o OKC conseguiu aproveitar o mando de quadra para vencer pela primeira vez na decisão e empatar a série em 1 a 1.

A terceira partida da série entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers será realizada na quarta-feira (11), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, às 21h30 (de Brasília).

Como foi Thunder x Pacers?

A partida começou equilibrada, com as equipes trocando pontos e tempo na liderança. Na reta final do primeiro quarto, Chet Holmgren teve sequência de sete pontos seguidos e ajudou o Thunder a abrir 26 a 20. Com muitos erros de ataque, o Indiana entrou em uma espiral negativa no segundo período e viu o Oklahoma ter corrida de 19 a 2 em quatro minutos, para abrir 52 a 29, com Shai Gilgeous-Alexander anotando sete pontos seguidos.

Após tempo técnico, o Pacers conseguiu se recolocar na partida, com oito pontos seguidos, sendo cinco de Pascal Siakam, deixando o placar 52 a 39. Mas, rapidamente, o Oklahoma City Thunder voltou a pontuar e foi para o intervalo à frente por 59 a 41.

Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida com 34 pontos (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

No terceiro quarto, o Indiana conseguiu equilibrar as ações novamente, mas sem cortar a diferença de 18 pontos. Na metade do período, o Pacers teve momento superior e parecia que iria começar reação como a da primeira partida. Porém, o Oklahoma se reorganizou e voltou a dominar o duelo, com Shai Gilgeous-Alexander sendo o protagonista do time, que abriu 19 pontos: 93 a 74.

O último quarto, diferentemente da primeira partida, foi sem sustos para o Thunder, que apenas administrou a vantagem e venceu por 123 a 107. Com o resultado, Oklahoma empata a série em 1 a 1, mas os próximos dois jogos serão em Indianápolis, onde o OKC precisa vencer pelo menos uma partida para devolver a derrota sofrida em casa no jogo 1.