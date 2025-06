Gui Santos quer continuar na NBA e revela papo com técnico do Warriors

Gui Santos é o único representante do Brasil na NBA , quer continuar e se estabelecer na liga de maneira definitiva. O pivô do Golden State Warriors conquistou seu espaço em quadra junto com grandes nomes como Curry, Green e Jimmy Butler. O atleta foi titular em duas partidas ao longo da temporada.

— O que tiver que fazer, eu vou fazer para alcançar a minha minutagem, para ficar na liga de vez, me estabelecer na liga. Se tiver que entrar lá e pegar rebote, eu vou pegar rebote. Se tiver que entrar para fazer ponto, eu vou fazer ponto — comentou o jogador durante uma entrevista para o UOL.

Gui Santos também revelou que teve uma conversa com o técnico da franquia Steve Kerr sobre seu estilo de jogo e evolução como jogador.

— Ele conversou comigo, ele fala bastante que gosta do meu jogo, fala para mim o quanto eu sou importante, o papel que eu faço e tudo mais, então eu acho que tem algumas coisas ali que eu posso melhorar e isso vai com certeza me manter mais dentro de quadra — comentou o pivô.

Sua relação com seus companheiros de equipe é tranquila. Segundo o atleta, os americanos são "mais frios", mas ajudam quando necessário.

— Minha relação com eles é muito tranquila. Eles são muito "na paz", muito na deles. Os americanos, em geral, são um pouco diferentes, são mais frios, mas eles sempre chegam, conversam, dão uma dica ou outra. Se tiver que dar bronca, eles dão bronca, mas lá ninguém leva nada pro pessoal. Se eles brigam com você, depois do treino, depois do jogo, já estão falando tranquilo. Então é uma relação muito saudável — completou.

Golden State Warriors v San Antonio Spurs - Jonathan Kuminga e Gui Santos (Foto: Michael Gonzales / AFP)

Gui Santos no Brasil

Após ser eliminado pelo Minnesota Timberwolves, o elenco do Warriors entrou de férias e Gui Santos aproveitou a oportunidade para voltar para o Brasil. Nesta última semana, surpreendeu a todos ao pedir em casamento a namorada, Julia Lawrenz, que também é atleta, joga vôlei de praia na Universidade do Havaí e já defendeu a seleção brasileira no classificatório do Pan Júnior em 2025.

O pivô também compareceu em eventos como a NBA House, que está localizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, durante os meses de junho e julho.