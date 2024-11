Sesc Flamengo x Praia Clube: horário e onde assistir jogo da Superliga Feminina

O Sesc Flamengo encara o Praia Clube, nesta terça-feira (19), Maracanãzinho, Rio de Janeiro, pela Superliga Feminina de Vôlei. O clube carioca visa encostar no líder mineiro e tentar voltar a trilhar o caminho das vitórias. A partida será realizada às 18h30 (Horário de Brasília), com transmissão do Sportv 2. ➡️ Clique para assistir no Sportv.

A equipe rubro-negra enfrenta o time mineiro visando se recuperar após a derrota para o Fluminense. Na sexta-feira (15), o Flamengo perdeu por 3 sets a 1 (parciais: 25/18, 25/16, 25/21 e 25/15), na nona rodada.

Diferentemente do Flamengo, o Praia Clube vem de vitória em cima do Pinheiros, por 3 sets a 1 (parciais: 25 a 22, 25 a 23 e 25 a 15). A equipe de Uberlândia segue invicta na Superliga Feminina, com seis vitórias em seis jogos e 18 pontos.

Equipe do Praia Clube comemorando ponto contra o Barueri (Foto: Praia Clube)

Saiba de todos os detalhes da partida entre Flamengo e Praia Clube pela Superliga Feminina.

Flamengo x Praia Clube

Superliga Feminina de Vôlei

📆 Data: 19 de novembro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

🌎 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 2