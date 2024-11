Bárbara e Carol conquistam título em Copacabana em ritmo de despedida

Bárbara Seixas e Carol Solberg encerraram a parceria no Circuito Mundial de vôlei de praia, no último domingo (10), da melhor forma. As atletas se sagraram campeãs do Elite 16 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na disputa do título, a dupla derrotou as estadunidenses Cannon e Kraft por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/18.

Após não conquistarem o resultado esperado nos Jogos Olímpicos de Paris, onde caíram nas oitavas de final, a dupla brasileira decidiu se separar após a realização do Elite 16 do Rio de Janeiro — retorno do Circuito Mundial à Praia de Copacabana após oito anos.

A campanha de Bárbara e Carol começou com dois tropeços no começo da fase de grupos, mas conseguiram avançar ao mata-mata em terceiro lugar no grupo. E a partir daí, foram só vitórias. No sábado, a dupla ganhou duas partidas para chegar na semifinal do Elite 16 do Rio de Janeiro.

Bárbara e Carol comemorando título na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)

Bárbara e Carol derrotaram Themela e Vic por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 21/19. Na final, ao enfrentar Cannon e Kraft, as brasileiras tiveram uma boa atuação ofensiva e defensivamente. As atletas venceram com parciais de 21/19 e 21/16.