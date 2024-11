Brasileiro é eleito novo presidente da Federação Internacional de Vôlei

A Federação Internacional de Vôlei tem novo presidente. O brasileiro Fabio Azevedo foi eleito por aclamação neste sábado (16), na cidade do Porto (Portugal), durante o 39º Congresso da entidade. O mandato de oito anos vai até 2032. O dirigente substitui o compatriota Ary Graça, que comandou a entidade nos últimos 12 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Estou honrado, humilde e grato por ser eleito para servir ao Movimento Global de Vôlei pelos próximos oito anos. Nos últimos 12 anos, o vôlei experimentou um crescimento notável, além de seu desenvolvimento e modernização ao redor do mundo. Agora, temos a oportunidade de construir sobre fundações muito fortes — disse o novo presidente da FIVB, Fabio Azevedo, que acrescentou: — Estou pronto para guiar o esporte para a próxima fase, por meio da Visão Estratégica 2024-2032, orientada pelo lema 'Juntos como Um' e pelos pilares chave de profissionalismo, integração, empoderamento e participação massiva.

Presidente e secretário-geral

O objetivo de Fabio Azevedo como presidente é continuar a elevar os padrões profissionais do vôlei, a expansão do alcance para praticantes e fãs em todo o mundo e dobrar a atual base de 800 milhões de fãs globais do esporte. Esse objetivo será impulsionado por iniciativas de maior engajamento e pelo fortalecimento do Movimento Global de Vôlei.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O presidente Fabio Azevedo anunciou que Hugh McCutcheon, que atuou como Conselheiro Sênior da FIVb, assumirá o cargo de secretário-geral da FIVb. Natural da Nova Zelândia, McCutcheon começou no vôlei como jogador. Como técnico, liderou a seleção masculina dos Estados Unidos na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008. Quatro anos depois, comandou a seleção feminina americana na campanha da medalha olímpica de prata, em Londres-2012.

O presidente Fabio Azevedo assiste ao discurso do secretário-geral Hugh McCutcheon (Foto: Divulgação/FIVb)

A eleição de Fabio Azevedo marca também o fim da gestão do brasileiro Ary Graça. O antigo presidente comandou por 12 anos a FIVb. No entanto, ele continuará servindo ao esporte como líder da recém-lançada FIVb Volleyball Foundation, a fundação de vôlei criada pela entidade internacional.

continua após a publicidade

— Foi o maior privilégio da minha vida servir a vocês nos últimos 12 anos. Obrigado por confiarem em mim para guiar nossa família do vôlei. Foi uma honra que palavras não podem expressar — agredeceu Ary Graça, no discurso de despedida da presidência para o Congresso.