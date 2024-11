O Lance! entrevistou a jornalista Renata Heilborn para o quarto episódio do programa 'A Coletiva', no YouTube. No corte acima, a filha do campeão olímpico de Vôlei de 1992 Carlão fala sobre o preconceito que as mulheres sofrem no meio jornalístico (assista ao trecho no vídeo acima).

Formada pela faculdade Hélio Alonso (FACHA), Renata conta sobre as histórias do pai e sua trajetória no Jornalismo. No bate-papo, ela fala sobre trabalhar com Ronaldo e como é ser filha de jogador.

A jornalista Renata Heilborn é a quarta convidada do "A Coletiva" (Foto: Reprodução)