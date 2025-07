Seleção masculina de basquete disputa torneio amistoso; veja convocados

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou, na última quinta-feira (10), a lista de convocados e programação de jogos da Solidarity Cup, torneio amistoso que acontece em Dongguan e Shenzhen, na China, entre os dias 24 a 31 de julho. A competição é parte da preparação da Seleção para os principais compromissos deste ciclo olímpico.

Além do Brasil, Nova Zelândia, Montenegro e Guangdong, equipe da Liga Chinesa, também disputam o torneio amistoso, que servirá como oportunidade para que a comissão técnica da Seleção avalie novos talentos.

- Para nós é fundamental esse intercâmbio e oportunidade para os atletas brasileiros e comissões técnicas, como fazíamos numa Seleção de novos no passado. Algo que estamos trabalhando muito forte, visando um projeto escalonado a médio e longo prazo. Além da Solidarity Cup, na China, teremos o Mundial Universitário, que é Sub-25, numa parceria firme com a CBDU, o Globl Jam, Sub-23, a Americup, e o início das Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro. Assim, teremos mais atletas preparados para todos os desafios - declarou o presidente da CBB, Marcelo Sousa.

Pôster de divulgação da Solidarity Cup (Foto: Reprodução)

Olho na AmeriCup

Um dos principais compromissos desta temporada para o Brasil é a AmeriCup, que acontece de 22 a 31 de agosto, em Manágua, na Nicáragua. Após o torneio amistoso na China, a Seleção masculina de basquete passará um período de concentração e treinamentos no Espírito Santo.

Programação de jogos do Brasil

26/07 - Brasil x Nova Zelândia - 06h30

27/07 - Brasil x Montenegro - 08h45

28/07 - Brasil x Guangdong - 08h45

30/07 - Brasil x Nova Zelândia - 06h30

31/07 - Confronto a definir

Lista de convocados

Caio de Souza Pacheco - Leyma Coruña

Elio Corazza Neto - Sport Club Corinthians Paulista

Daniel Von Haydin - Caixa Brasília Basquete

Daniel Ifedi Ferreira Onwenu - Clube de Regatas do Flamengo

Pedro Augusto Fernandes de Lima Pastre - Esporte Clube Pinheiros

Gabriel Crepaldi Volpato Galvanini - Kolossos H Hotel Collection

Victor André Camilo da Silva - Sport Club Corinthians

Rafael Paulichi - Caixa Brasília Basquete

João Ricardo Neves Gluck Paul - UCAM Murcia

Pedro Lucas Souza Figueiredo - Saski Baskonia

Kayo San Thiago Manfio Gonçalves - Clube de Regatas do Flamengo

Bernardo Benedito Terbutino da Silva - Sem clube