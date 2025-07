WSL: tempo interrompe baterias no 1º dia de competição em J-Bay

O primeiro dia de competições da décima etapa do Championship Tour da World Surf League (WSL), em J-Bay, na África do Sul, foi interrompido devido às más condições climáticas na manhã desta sexta-feira (11). A próxima chamada está marcada para a madrugada deste sábado (12), às 2h15 (horário de Brasília).

A WSL suspendeu a competição após o fim das baterias femininas, adiando a entrada masculina na água. Em seguida, o dia foi encerrado por causa das condições desfavoráveis, principalmente pelo vento.

O vento chegou mais forte que o swell, então o @corona #OpenJBay está OFF! ❌



Próxima chamada, amanhã (12), às 2h15 (horário de Brasília).

Entre os brasileiros, apenas Luana Silva pode surfar, mas não conseguiu a pontuação esperada e terminou em terceiro lugar na estreia contra a australiana Isabella Nichols e a havaiana Bettylou. Agora, a brasileira terá que disputar a repescagem para tentar uma vaga na próxima fase.

No masculino, Yago Dora está muito perto de avançar para as etapas do Finals. Com mais de seis mil pontos de vantagem para o australiano Ethan Ewing, último da linha de corte, o brasileiro só não avança caso seja eliminado nas fases iniciais de Jeffreys Bay e Teahuppo, e seus principais adversários cheguem às finais.

Ítalo Ferreira também não deve ter muitos problemas para avançar, já que é o quarto colocado com 39.355 pontos e precisa somar de oito a 10 mil pontos nas próximas duas etapas para se garantir matematicamente. Filipe Toledo e Miguel Pupo, nono e décimo colocados, respectivamente, ainda têm chances matemáticas de avançar ao Finals, mas não são favoritos.

Baterias da primeira fase em J-Bay

Rodada 1 - Feminino

Bettylou Sakura Johnson (12.83) x Isabella Nichols (14.00) x Luana Silva (9.43)

Molly Picklum (16.83) x Erin Brooks (9.27) x Sarah Baum (3.07)

Gabriela Bryan (12.33) x Tyler Wright (7.50) x Francisca Veselko (5.70)

Lakey Peterson (9.43) x Caroline Marks (6.50) x Caitlin Simmers (4.77)

Rodada 1 - Masculino

Italo Ferreira (BRA) x Jake Marshall (EUA) x Seth Moniz (HAV)

Kanoa Igarashi (JAP) x Joel Vaughan (AUS) x Alejo Muniz (BRA)

Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (JAP) x Matthew McGillivray (AFR)

Jordy Smith (AFR) x Crosby Colapinto (EUA)

Ethan Ewing (AUS) x Cole Houshmand (EUA) x Marco Mignot (FRA)

Griffin Colapinto (EUA) x Leonardo Fioravanti (ITA) x Rio Waida (IDN)

Jack Robinson (AUS) x Miguel Pupo (BRA) x João Chianca (BRA)

Barron Mamiya (HAV) x Filipe Toledo (BRA) x Alan Cleland (MEX)