De olho no Mundial, Seleção de polo aquático aposta em ‘intercâmbio’

Neste sábado (12), o Brasil estreia no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, com a disputa do polo aquático. Capitaneada por Gustavo Grummy Guimarães, que vai para sua quinta edição de Mundial, a Seleção chega com um grupo que mescla experiência e juventude e aposta em aprendizado durante "intercâmbio" com seleções europeias.

A preparação da Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Thiago Batista, alternou um período em solo nacional, além de uma semana de treinos com seleções europeias, o que trouxe um parâmetro do nível da competição em Singapura.

- A gente teve três semanas no Brasil, todo mundo junto, onde deu pra dar uma identidade pro time, deu pra dar uma cara pra seleção. Depois embarcamos pra Holanda, onde foi super proveitoso, uma semana de treino com a seleção da Holanda e da Sérvia, onde além de ritmo conseguimos ajustar taticamente a equipe, o que foi muito importante - declarou Grummy.

Se por um lado a equipe conta com a experiência do capitão, por outro terá cinco estreantes no Mundial: o goleiro João Silveira, os defensores André Freitas e João Leme, além dos atacantes Lucas Farias e Paulo Oliveira. Outra novidade importante será o retorno do goleiro João Pedro Fernandes, após longas passagens pelas tradicionais ligas da Espanha, Sérvia e Hungria.

- O importante é a gente pensar na nossa evolução jogo após jogo, temos uma mescla de jogadores mais experientes e de jogadores mais novos, o que é bem legal. A volta do João à nossa seleção também é bem legal, dá uma cara nova à nossa defesa. É um grupo que tá sendo construído nesse ciclo olímpico - avaliou.

Além da seleção de Singapura, adversária da estreia, o Brasil também enfrentará Canadá e Estados Unidos na fase de grupos, rivais já conhecidos das competições pan-americanas. Na primeira fase, a melhor seleção de cada grupo avança direto para as quartas de final, enquanto segundos e terceiros colocados disputam um playoff entre si para definir as últimas vagas. O cronograma da modalidade vai até o dia 24 de julho, com as disputas de medalha.

Brasil conta com retorno de goleiro para o Mundial (Foto: Divulgação)

Veja a programação de jogos do Brasil

Polo Aquático - de 10 a 24 de julho

12/07 - Brasil x Singapura - 2h45

13/07 - Brasil x Estados Unidos - 22h

15/05 - Brasil x Canadá - 22h