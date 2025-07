Pan Júnior prepara transição de gerações no ciclo olímpico

A pouco menos de um mês para os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, os jovens talentos olímpicos brasileiros chegam à reta final da preparação para a disputa, que reunirá mais de 4 mil atletas em 42 modalidades. A competição, que prepara uma transição de gerações para o ciclo rumo a Los Angeles 2028, oferece 216 vagas diretas para os Jogos de Lima 2027, da categoria adulto, em modalidades individuais e coletivas.

A delegação brasileira no Paraguai contará com 600 pessoas, sendo 380 atletas de 12 a 23 anos, que competirão em 39 modalidades. Segundo o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, o Pan Júnior é parte fundamental para manter o país competitivo no futuro.

- Nossa estratégia para os Jogos Pan-americanos Júnior representa o que pensamos para o esporte olímpico brasileiro. Sempre destacamos nossa preocupação com o desenvolvimento sustentável de nossas modalidades e talentos. Nosso trabalho maior passa exatamente por construir, junto a confederações e atletas profissionais, as melhores condições possíveis para que possamos proporcionar o surgimento de novos campeões - declarou.

Grandes destaques do esporte olímpico brasileiro marcaram presença na primeira edição do Pan Júnior, em 2021, em Cali, na Colômbia. Pamela Rosa, bicampeã mundial e referência do skate feminino, conquistou a medalha de ouro na ocasião. A nadadora Stephanie Balduccini, atual recordista sul-americana nos 100m livres e integrante da Seleção para o Mundial de Esportes Aquáticos, conquistou sete ouros no Pan Júnior.

Os Jogos Pan-Americanos Júnior

Realizados desde 2021, os Jogos Pan-Americanos Júnior vão para sua segunda edição em 2025. O evento é disputado por atletas até 23 anos e serve como forma de revelar talentos nos esportes olímpicos das Américas.

A edição de estreia foi realizada em Cali, na Colômbia, e o Brasil terminou na liderança da classificação geral, com 164 medalhas, sendo 59 ouros, 49 pratas e 56 bronzes, além de 77 vagas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago de 2023. Para 2025, a expectativa do comitê organizador é de que mais de quatro mil atletas participem de 42 modalidades, entre os dias 7 e 23 de agosto.