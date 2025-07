Stephen Curry ‘vaza’ nova contratação do Warriors na NBA

O Golden State Warriors pode ter fechado um importante reforço para a próxima temporada. Segundo rumores, o time chegou a um acordo verbal com o veterano Al Horford para a próxima temporada da NBA. O pivô, ex-Celtics, deve reforçar o garrafão dos Warriors ainda nesta offseason.

Stephen Curry, principal astro da equipe, comentou sobre a possível chegada de Horford. Durante o American Century Championship, ele falou rapidamente sobre o jogador. “Ele é um campeão, grande jogador. Quando… se tudo isso acontecer, eu falo mais”, disse.

A resposta de Curry foi interpretada como um indício de que o acerto já está bem encaminhado. O armador elogiou o veterano, mas evitou entrar em detalhes antes do anúncio oficial. O clima no time indica que é apenas uma questão de tempo.

Curry deixa rastros sobre possível reforço do Warriors

Minutos antes, Curry foi questionado sobre sua aposentadoria do Warriors na NBA. O camisa 30 respondeu que ainda não tem planos concretos sobre o assunto.

— Não sei, estou levando dois anos de cada vez, que é o que tenho de contrato agora — explicou.

O contrato atual de Curry com o Warriors vai até o fim da temporada 2026/27. Uma extensão de um ano foi assinada pelo armador no valor de US$ 62,6 milhões recentemente. Assim, ele deve permanecer por pelo menos mais duas temporadas.

Para o astro, a grande motivação segue sendo disputar títulos com a franquia. A possível chegada de Horford pode reforçar ainda mais essa ambição. O pivô traz experiência, força defensiva e bom arremesso de longa distância.

Al-Horford em jogo entre Celtics e Warriors pela NBA (Foto: Jed Jacobsohn/AFP)

Al-Horford deve substituir Kevon Looney

Na última temporada, Horford teve médias de 9,0 pontos e 6,2 rebotes, além de 36,3% de acerto nos arremessos de três. Com isso, oferece um recurso ofensivo que Kevon Looney não possuía. Seu encaixe no esquema dos Warriors promete ser positivo.

Apesar da eliminação nos playoffs para o Timberwolves, o Warriors acredita que, com um elenco saudável, pode brigar pelo título. Com Draymond Green, Jimmy Butler e agora Horford, o time reforça suas chances na Conferência Oeste.

Resta saber quando será o momento certo para Curry pendurar as chuteiras. Aos 36 anos, ele já é o maior jogador da história do time de San Francisco. Contudo, a vontade de conquistar mais títulos ainda parece forte para o armador.