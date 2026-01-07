Calderano e Takahashi estreiam no WTT de Doha; veja horário e onde assistir

A temporada 2026 do tênis de mesa mundial vai começar para os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi, com a disputa do WTT Champions de Doha. Número 3 do mundo, Calderano estreia nesta quinta-feira (8), às 11h30 (horário de Brasília), diante do alemão Dimitrij Ovtcharov. Mais tarde, às 12h05, Bruna entra em ação diante da chinesa Chen Yi. As partidas serão transmitidas pela CazéTV, no YouTube, e pelo SporTV, na TV fechada.

Os torneios de nível Champions reúnem os 32 melhores atletas do ranking e, na hierarquia do circuito internacional organizado pela World Table Tennis (WTT), ficam abaixo apenas dos Grand Smashes, comparados aos Grand Slams do tênis tradicional.

Hugo chega embalado após temporada histórica

Principal mesa-tenista das Américas e terceiro colocado do ranking, Hugo Calderano estreia na temporada 2026 após uma performance histórica no ano pós-olímpico. O brasileiro terminou o ano como o terceiro melhor do mundo, com 6050 pontos, após o inédito título da Copa do Mundo e o vice Mundial.

Aos 29 anos, o carioca se consolidou como um dos principais nomes do mundo e figura como o único atleta de fora da Ásia e Europa entre os cinco melhores do planeta. Hugo Calderano entra no WTT de Doha como o segundo cabeça de chave e busca seu primeiro título em torneio da série Champions. Em 2024, ele foi vice-campeão em Incheon, na Coreia do Sul.

Bruna Takahashi no WTT de Montpellier 2025 (Foto: World Table Tenis)

Bruna Takahashi tem páreo duro na estreia

O primeiro duelo do WTT Champions de Doha não deve ser fácil para Bruna Takahashi, que figura na 19ª posição do ranking mundial. Adversária da estreia, a chinesa Chen Yi é a oitava melhor do mundo e venceu Takahashi no único confronto entre as duas até então. O encontro aconteceu no Europe Smash de 2024 e terminou com vitória por 3 a 2 para a chinesa.

O calendário 2026 do tênis de mesa

Além dos torneios organizados pela World Table Tennis (WTT), como os Grand Smashes, WTT Champions e Contenders, ao longo do ano, o calendário prevê a realização da Copa do Mundo, organizada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

