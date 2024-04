Seleção Brasileira Masculina de Vôlei anuncia o primeiro grupo de convocados para a Liga das Nações

Convocação é a primeira após o retorno de Bernardinho (Foto: Eric Feferberg/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei anunciou o primeiro grupo de convocados para a Liga das Nações, que será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A lista é a primeira de Bernardinho após sua volta e conta com o retorno do ponteiro Douglas Souza. Em breve, a Seleção anunciará mais nomes para o torneio que será realizada no final de maio.

A Liga das Nações será a última competição de nível internacional antes das Olímpiadas. O Brasil estreia na VNL no dia 21 de maio, contra Cuba. O torneio também marca a re-estreia de Bernardinho, que volta ao comando técnico da Seleção Brasileira após deixar o posto em 2016.

Bernardinho convocou 12 jogadores e mais dois convidados. A lista contempla jogadores em que já terminaram a participação na Superliga e o retorno do ponteiro Douglas Souza, que havia se afastado da Seleção após os Jogos de Tóquio.

A apresentação dos jogadores no Centro de Treinamentos de Saquarema foi marcada para segunda-feira (22). Os convidados Gustavo Cardoso (levantador) e Maicon (ponteiro) também já estarão no CT na data anunciada. Em breve, Bernardinho anunciará os nomes de atletas atuando fora do Brasil e dos times eliminados nas semifinais da Superliga.

Douglas retorna à Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

CONFIRA OS CONVOCADOS:

Alê Elias – líbero

Arthur Bento – ponteiro

Brasília – levantador

Daniel Muniz – ponteiro

Douglas Souza – ponteiro

Felipe Roque – oposto

Isac – central

Judson – central

Lucão – central

Maique – líbero

Otávio – central

Paulo – ponteiro