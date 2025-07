Tudo bem, amigos? Estou escrevendo a coluna nesta sexta-feira, 18, aqui no Velocitta, autódromo fantástico da Família Souza Ramos, localizado numa área cinematográfica em termos de natureza, no município de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Este é o local da quarta etapa do BRB Stock Car Pro Series. Como vocês sabem, deveríamos ter corrido aqui no final de junho, mas a Vicar, equipes e a CBA acharam por bem permitir que fosse maior o tempo de trabalho no novo carro da categoria, o SUV SNG-01. Assim, estamos aqui para a retomada do campeonato.

Embora eu esteja escrevinhando – aliás, tem um livro maravilhoso do Mario Vargas Llosa chamado Tia Júlia e o Escrevinhador que, como dizia o Christian Fittipaldi lááá no século passado, “eu rrrrecomendo” (hehehe) – antes do início da programação oficial desta sexta, os trabalhos na nossa categoria começaram já na terça, pois tivemos três dias de atividades extras. É verdade que não conseguimos andar na intensidade que todos nós da A. Mattheis Motorsport esperávamos, mas obtive boa quilometragem, o que para minha condição de rookie é muito bom.

Provas da Stock Car no sábado e domingo

Tecnicamente falando, o pessoal da equipe trabalhou muito forte no meu SUV Chevrolet Tracker #06, lá na sede de Petrópolis (RJ) e houve importante melhora de performance. Obviamente, só conseguiremos medir o tamanho desse avanço nas provas de sábado e domingo (19 e 20) da Stock Car, mas estou muito animado, apesar de muito trabalho ainda a ser feito.

Paralelamente ao esforço técnico na Stock Car, estamos trabalhando bastante na área promocional. Acredito que em breve terei novidades e isso mostra que, no Brasil e nos Estados Unidos, pilotar o carro e trabalhar para obter os melhores resultados é apenas uma parte do processo. Pelo menos aqui não sou dono da equipe, pois lá tem essa carga adicional que, hoje, é a que mais exige atenção e energia.

Muito bem na IndyCar

Por falar em Meyer Shank Racing (MSR), nosso time correrá neste final de semana em Toronto, no Canadá, e já disse para o Felix Rosenqvist e o Marcus Armstrong que quero mais (hehehe). Como vocês se lembram, fiz a maior festa aqui pelo fato de o Felix ter ido ao pódio com P2 em Road America. No final de semana que passou, foi a vez do Marcus conquistar seu primeiro pódio na MSR com P3 no oval curto de Iowa.

Antes da Stock Car, Helio celebrou pódio de Marcus Armstrong na IndyCar Series (Foto: Penske Entertainment)

Eu havia dito que Iowa seria o palco ideal para avançar no campeonato, e foi justamente isso o que aconteceu. Nossos pilotos foram bem nas duas provas das etapas 11 e 12 do NTT IndyCar Series. Felix manteve a sexta posição nos pontos, mas agora com 298 pontos, apenas dois pontos atrás de Christian Lundgaard e 37 de Kyle Kirkwood. Já o Marcus é agora P7. Vamos pra cima deles, meninos!



É isso, amigos, vou indo porque tem muito trabalho aqui no Velocitta. Abração e até a próxima sexta. Fui.

