A organização do Desafio da Ponte divulgou nesta sexta-feira (18) a medalha que será entregue aos participantes da corrida, com elementos que homenageiam a Ponte Rio-Niterói e a Baía de Guanabara. A peça apresentada tem formato circular, pesando 200 gramas e medindo 11 centímetros de diâmetro, tendo o dourado como cor predominante.

O item que simbolizará a conquista dos corredores traz como elemento central a representação da Ponte Presidente Costa e Silva, nome oficial da estrutura que conecta as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. A medalha também apresenta detalhes em azul que criam contraste visual, com traços fluidos que representam o movimento das águas da Baía de Guanabara e o horizonte que emoldura a ponte.

Corrida da Ponte divulga a medalha (divulgação)

Como será a corrida

O Desafio da Ponte, competição de corrida de 21km que atravessa a Ponte Rio-Niterói, será realizado no próximo dia 3 de agosto de 2025. A prova retorna ao calendário esportivo brasileiro após 12 anos de ausência, com largada em Niterói e chegada no Rio de Janeiro.

As inscrições estão abertas até 22 de julho pelo site www.desafiodaponteoficial.com.br. Os participantes percorrerão os 13km de extensão da Ponte Rio-Niterói, considerada a maior ponte do hemisfério sul, como parte do percurso total da prova.

O trajeto começa próximo ao Caminho Niemeyer, em Niterói, e termina no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Os corredores terão vista para a Baía de Guanabara durante o percurso.

Para participar, os atletas precisam comprovar índice técnico mínimo: ter completado, desde janeiro de 2024, uma prova de 21km em tempo igual ou inferior a 2 horas e 30 minutos, ou uma maratona em tempo igual ou inferior a 5 horas. A comprovação deve ser de corrida de rua chancelada por entidade oficial.

História da corrida

A competição foi criada em 1981 e realizada anualmente até 1986, quando foi interrompida por questões operacionais e de tráfego. O evento retornou em 2011, com edições em 2012 e 2013.

Na última edição, em 2013, participaram 8 mil corredores. O brasileiro Giovani dos Santos venceu a categoria masculina com o tempo de 1h05m02s. Na categoria feminina, a queniana Dorcas Jepchirchir foi a campeã com o tempo de 1h17m42s.

Para viabilizar a prova, haverá interdição parcial da Ponte Rio-Niterói. No sábado, 2 de agosto, a partir das 22h, duas faixas serão interditadas em ambos os sentidos. No domingo, 3 de agosto, a partir das 5h, mais uma faixa será interditada em cada sentido. A previsão é que o fluxo seja totalmente liberado a partir das 12h de domingo.

Instagram Corrida da Ponte

O Desafio da Ponte é apresentado pela Enel Brasil, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer. A Army é a marca esportiva oficial e a Corona Cero, a cerveja oficial. O evento conta com patrocínio da Droga Raia e é promovido pela Dream Factory e Spiridon.

