Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 18:42 • São Paulo (SP)

O confronto entre Anderson Silva e Chael Sonnen entrou no Hall da Fama do UFC após quase 14 anos. O combate foi marcante por conta da reviravolta conquistada pelo brasileiro no último round.

A histórica luta teve Chael Sonnen como destaque durante os quatro primeiros rounds e com uma pontuação certa para tomar o cinturão. Contudo, no quinto round, Anderson Silva conseguiu uma finalização inesperada e conquistou a vitória, mantendo assim o título dos pesos-médio.

- A primeira luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen foi incrível. Essa é a luta que fez de Anderson uma estrela e mostrou ao mundo que Chael pode competir com qualquer um da categoria. Essa luta incrível teve tudo o que você deseja numa luta pelo título de cinco rounds, e será uma honra incluir essa luta no Hall da Fama do UFC neste verão - declarou Dana White, presidente do UFC.

Anderson Silva cumprimenta Chael Sonnen após combate (FOTO: Divulgação/UFC)

LISTA SELETA!

A luta do brasileiro contra o norte-americano garante um espaço junto de oito outros combates memoráveis. O Hall das Fama de duelos do UFC conta com: Forrest Griffin x Stephan Bonnar 1, Diego Sanchez x Clay Guida, Robbie Lawler x Rory MacDonald 2, Cub Swanson x Doo Ho Choi, Jon Jones x Alexander Gustafsson 1, Mark Coleman x Pete Williams, Matt Hughes x Frank Trigg 2 e Mauricio Shogun x Dan Henderson 1.

OUTRO BRASILEIRO TAMBÉM ENTROU NO HALL

O lutador brasileiro Wanderlei Silva também entrou no Hall da Fama do UFC entre os atletas selecionados para entregar a classe de 2024.Os lutadores Frankie Edgar e Joanna Jedrzejczyk também conquistaram a nomeação.