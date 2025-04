Canal Combate renova os direitos de transmissão do ONE Championship

A Globo, com o Canal Combate, renovou os direitos de transmissão do One Championship. A organização se destaca por uma abordagem única, que combina MMA com outras disciplinas de esporte de combate. A empresa asiática conta com lutadores brasileiros como Adriano Moraes, Fabricio Andrade "Wonder Boy", John Lineker, Allycia Rodrigues, Mayssa Bastos, Bibiano "The Flash" Fernandes e Marcus "Buchecha" Almeida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O canal por assinatura irá transmitir o próximo evento da organização, o ONE Fight Night 30, em Bangkok, na Tailândia, onde Roman Kryklia coloca em jogo seu título peso-pesado de muay thai contra Lyndon Knowles na luta principal da noite. Para o Brasil, Fabrício Andrey, campeão mundial de jiu-jítsu, fará sua estreia no evento encarando o inglês Ashley Williams. Confira o card:

ONE Fight Night 30, 4 de abril de 2025, 21h (de Brasília)

Peso-pesado: Roman Kryklia x Lyndon Knowles (muay thai) — luta pelo cinturão

Peso-leve: Regian Eersel x Alexis Nicolas (kickboxing) — luta pelo cinturão

Peso-pena: Sitthichai Sitsongpeenong x Nico Carrillo (muay thai)

Peso-combinado: Seksan Or Kwanmuang x Asa Tem Pow (muay thai)

Peso-mosca: Sanzhar Zakirov x Bokang Masunyane (MMA)

Peso-leve: George Jarvis x Mouhcine Chafi (muay thai)

Peso-pena: Fabricio Andrey x Ashley Williams (grappling)

Peso-palha: Thongpoon PK Saenchai x Elmehdi El Jamari (muay thai)

Peso-átomo: Jihin Radzuan x Macarena Aragon (MMA)

Peso-galo: Carlo Bumina-ang x Mauro Mastromarini (MMA)

continua após a publicidade

ONE Fight Night 30 será realizado em Bangkok, na Tailândia (Foto: Reprodução / ONE Championship)

➡️ Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja top-10 atualizado