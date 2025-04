Ex-UFC é esfaqueado ao sair para jogar o lixo e nocauteia agressor

Mariusz Ksiazkiewicz, ex-lutador do Contender Series do UFC em 2020, foi esfaqueado em Winnipeg, Canadá, na última quarta-feira (26). O incidente ocorreu quando o polonês saía de casa para jogar o lixo. Apesar da gravidade, o atleta reagiu, nocauteando o agressor.

O ataque aconteceu após o lutador colocar suas filhas para dormir. Ao atravessar a rua em direção ao ponto de coleta de lixo, foi surpreendido por um agressor encapuzado que lhe desferiu um golpe de faca no peito. Ksiazkiewicz, inicialmente, não percebeu a gravidade do ferimento, e reagiu, acertando um soco no agressor, que foi nocauteado. Somente depois disso, ao sentir uma queimação intensa e ver sua mão coberta de sangue.

A facada atingiu um músculo do peito de Ksiazkiewicz, ficando a milímetros de órgãos vitais como coração e pulmões. Mesmo ferido, o lutador conseguiu voltar para casa, trancar a porta e pedir a um vizinho que cuidasse de suas crianças. Demonstrando grande resiliência, dirigiu-se ao hospital, onde foi atendido imediatamente após relatar.

— Fui esfaqueado no peito. Preciso de ajuda imediatamente — afirmou o lutador após ser esfaqueado.

Mariusz Ksiazkiewicz foi esfaqueado ao sair para jogar o lixo (Foto: Reprodução)

Os médicos temeram por danos ao coração, mas exames detalhados confirmaram que nenhum órgão vital foi afetado. Ksiazkiewicz recebeu alta algumas horas depois e, contrariando recomendações médicas, retomou os treinos.

Atualmente, Mariusz Ksiazkiewicz se prepara para estrear na GFL, em junho. Ele ainda não tem adversário definido. A polícia de Winnipeg investiga o caso. Até o momento não há informações sobre o agressor.

— Estive na academia esta manhã. Contra as ordens do médico — declarou, mostrando bom humor.