Mundial de Vôlei: 'Gringas caseiras' lideram Osasco até a semifinal

As principais estrelas do vôlei internacional têm feito a festa dos fãs no Mundial de Clubes, realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, e a torcida tem aproveitado a presença rara de estrangeiras como Antropova, Haak, Zhu e De Gennaro. Enquanto isso, o anfitrião Osasco tem contado com uma dupla de gringas que, apesar de menos badaladas, têm feito a diferença na primeira fase do torneio: a argentina Bianca Cugno e a norte-americana Caitie Baird.

As duas chegaram como reforços no elenco para este ano. Aos 22 anos, a oposta Bianca Cugno vem de quatro temporadas no voleibol francês, e foi algoz do Brasil na final da Copa América, em julho deste ano. A argentina terminou a primeira fase como a principal pontuadora do torneio, com 62 pontos, e liderou o ataque do Osasco nas partidas contra o Alianza Lima e o Scandicci.

— Sempre que puder, vou ajudar o time para a vitória, estamos trabalhando para dar o nosso melhor e conquistar nossos objetivos nesse torneio. Estou amando jogar aqui no Osasco, a torcida e os fãs são muito carinhosos e calorosos com o time, isso se sente dentro de quadra - contou.

Na vitória com emoção sobre o Zhetysu, do Cazaquistão, na última rodada da fase de grupos, quem terminou como principal pontuadora foi a ponteira Caitie Baird, de 24 anos. Vinda da liga norte-americana, ela anotou 20 pontos na noite da última quinta-feira (11) e falou sobre a adaptação ao vôlei brasileiro.

— A temporada tem sido muito boa, estão me desafiando bastante na academia e nos treinos, estou trabalhando na minha defesa, aprendendo a ser mais explosiva, a arriscar mais - contou Caitie.

Caitie Baird liderou pontuação do Osasco contra o Zhetysu (Foto: Volleyball World)

Desafio contra melhores do mundo

O Osasco avançou à semifinal como segundo colocado do Grupo B, e agora terá pela frente o poderoso Conegliano, de Gabi Guimarães, na semifinal. Apesar do favoritismo estar ao lado das italianas, Caitie e Bianca querem aproveitar o momento especial no Mundial de Vôlei.

— É o que nós mais sonhamos, estar em grandes torneios como esse, apenas a exposição, jogar contra atletas olímpicas e outros grandes times, significa muito estar aqui, viver isso com o time - declarou Caitie.

— São pequenos detalhes que fazem a diferença, mas a gente tem entregado tudo dentro de quadra, isso mostra que, para os próximos jogos, estamos prontas para o que vier - finalizou Bianca.

Veja a programação da fase final do Mundial de Clubes

13 de dezembro

Semifinal 1: Scandicci x Praia Clube - 13h

Semifinal 2: Conegliano x Osasco - 16h30

14 de dezembro

13h: disputa pelo bronze

16h30: final

