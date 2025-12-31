São Silvestre: Nubia Oliveira volta ao pódio e quer inspirar presença feminina

No ano em que chega à sua centésima edição, a tradicional Corrida de São Silvestre teve um marco importante: em 2025, o evento registrou a maior participação feminina da história. Terceira colocada pelo segundo ano consecutivo, a brasileira Nubia Oliveira espera ser uma inspiração para as compatriotas que desejam seguir caminho no esporte.

Realizada desde 1924, a São Silvestre passou a permitir a participação de mulheres apenas em 1975. Nesta quarta-feira (31), 47% do total de 55 mil corredores inscritos representaram o gênero feminino. Nubia ainda não quebrou o tabu de 19 anos sem uma brasileira no lugar mais alto do pódio, mas reconhece a importância de estar presente entre as melhores.

— Esse resultado com certeza vai servir como inspiração. Fico muito feliz em estar no pódio e representar a força da mulher nordestina, brasileira, poder participar mais uma vez. Ver o crescimento da mulher na corrida de rua, no esporte que eu pratico, é incrível demais - disse.

Aos 23 anos, a baiana disputou a São Silvestre pela quarta vez e novamente liderou as brasileiras. Nubia concluiu o percurso em 52m42s, atrás apenas de Sisilia Panga, da Tanzânia, e Cynthia Chemweno, do Quênia.

— De 2024 pra 2025 a gente conseguiu melhor muito, melhorei meu tempo pessoal em todas as distâncias. Hoje foi uma prova diferente de todas que eu já fiz, é uma questão de tempo e de dar continuidade no nosso trabalho. O meu sonho é me tornar campeã da São Silvestre e eu vou lutar por isso até o fim. Ainda tenho um longo caminho para percorrer e ganhar experiência para chegar no lugar mais alto do pódio - projetou.

Pódio feminino da 100ª edição da São Silvestre (Foto: ESDRAS MARTINS/Mochila Press/Gazeta Press)

Entrega até o final

A primeira largada do dia foi para a prova feminina, que teve entrega total das atletas até o último momento. Líder durante praticamente todo o percurso, Sisilia Panga abriu larga vantagem, mas desabou assim que cruzou a linha de chegada. A atleta recebeu atendimento médico no local e contou, em entrevista coletiva, que sentiu muita dificuldade com o calor.

