Sorteio define ordem do slalom, e Lucas Pinheiro lidera trio brasileiro nas Olimpíadas de Inverno

A delegação brasileira de esqui retorna às pistas nesta segunda-feira (16) para a prova de slalom dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. O sorteio da ordem de descida, que marca o retorno de Lucas Pinheiro Braathen após o ouro no slalom gigante, foi realizado neste domingo (15). Além de Pinheiro, o Brasil será representado por Christian Oliveira Soevik e Giovanni Ongaro.

No sorteio, Lucas descerá em sexto, Soevik ocupará a 43ª posição e Ongaro largará em 57º. A prova de slalom consiste em duas baterias no mesmo dia: a primeira, às 6h, define a ordem de largada da segunda, que começa às 9h30 e inverte o grid dos 30 primeiros colocados.

Enquanto Lucas busca um novo pódio após a vitória histórica no slalom gigante, Soevik fará sua estreia olímpica, e Ongaro tentará repetir sua boa performance anterior.

Trechos do trio sobre suas participações e expectativas em Milão-Cortina

A expectativa é alta para o trio. Lucas, após a conquista inédita no slalom gigante, chega como um dos favoritos e dedicou sua vitória à torcida.

—Muitas pessoas no Brasil me deram essa luz que me trouxe o poder para ser o mais rápido do mundo para ser campeão olímpico. Eu realmente espero que essa luz possa brilhar em outros, inspirem-nos de uma forma que eles consigam seguir a sua própria luz, o seu próprio coração e confiar em quem eles são.

Já Giovanni Ongaro superou as projeções na prova anterior, alcançando a 31ª colocação no slalom gigante — bem acima de sua meta inicial de ficar entre os 50. Visivelmente emocionado, o esquiador destacou o apoio familiar: "É incrível para mim estar neste grande evento junto com toda a minha família, que também é italiana. É algo mágico, uma emoção indescritível. Fiquei muito feliz com o resultado".

Christian Soevik, que nunca competiu em etapas da Copa do Mundo, encara a estreia olímpica com cautela e otimismo. O esquiador afirmou que ainda não sabe como será disputar com os melhores do mundo, mas avalia que teve uma boa temporada, com evolução gradual no desempenho e crescimento no ranking, o que o faz sentir-se mais preparado para o desafio.

A participação de Pinheiro, Soevik e Ongaro sublinha a evolução dos esportes de inverno no Brasil, com o campeão olímpico buscando consolidar sua posição, o estreante testando seus limites e Ongaro visando mais uma atuação de destaque.

