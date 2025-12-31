São Silvestre: etíope busca arrancada no final e vence; brasileiro é terceiro

Fortes emoções deram o tom da prova masculina na 100ª edição da São Silvestre. O etíope Muse Gizachew foi o vencedor após arrancada espetacular nos últimos metros da prova, já na Avenida Paulista, depois da famosa subida da Brigadeiro Luiz Antônio. Ele ultrapassou o queniano Jonathan Kamosong, que havia liderado a maior parte da prova, pouco antes da linha de chegada.

O brasileiro Fabio Jesus Correa terminou na terceira colocação, com o melhor desempenho de um atleta anfitrião na prova. O Brasil emplacou uma dobradinha na prova, já que, mais cedo, Nubia Oliveira também conseguiu o terceiro lugar na prova feminina. A última vez que dois atletas da casa estiveram no pódio foi na edição de 2021, quando Daniel Nascimento foi o segundo e Jenifer do Nascimento a terceira.

Fabio Jesus Correa foi o terceiro colocado da São Silvestre (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)

Como foi a prova

O início da prova masculina também foi liderado pelo queniano Wilson Maina, de 32 anos, que entrou como um dos candidatos ao pódio. Porém, logo foi superado pelo compatriota Jonathan Kamosong e pelo etíope Muse Gizachew. Assim como Sisilia, campeã da prova feminina, Kamosong também conseguiu abrir boa vantagem na Brigadeiro.

A reviravolta, porém, veio nos últimos metros da prova, já na chegada à Avenida Paulista. Muse Gizachew aumentou o ritmo, fazendo Kamosong olhar sobre os ombros. O etíope, cheio de energia, ultrapassou pouco antes da linha de chegada para conquistar o título.

A partir da metade da prova, o brasileiro Fabio Jesus Correia melhorou o ritmo e alcançou a terceira colocação. Apoiado pela torcida que acompanhou a prova nas ruas ao longo do percurso, ele manteve a posição e garantiu a presença no pódio.

São Silvestre teve recorde de participantes em 2025

Realizada anualmente desde 1924, a São Silvestre se tornou centenária em 2025. O "atraso" na comemoração dos 100 anos se deve ao cancelamento da edição de 2020 pela pandemia da covid-19. A corrida foi retomada no ano seguinte e, neste ano bateu recorde de participantes, com um total de 55 mil inscritos.

