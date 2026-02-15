Presidente da confederação celebra ouro de Lucas Pinheiro: 'Colocou o Brasil no mapa'

A conquista do primeiro ouro olímpico de inverno da história do Brasil foi recebida com êxtase pela diretoria da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). Para o presidente da entidade, o triunfo de Lucas Pinheiro Braathen em Bormio não é apenas um feito isolado, mas o resultado de um planejamento estratégico que uniu diversas frentes do esporte nacional.

-Foi um dia incrível, inacreditável. Tenho muito orgulho do resultado do Lucas e da equipe brasileira, em um processo que envolveu o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a CBDN e o 'Time Lucas'. Foi um trabalho de muita gente envolvida; sem essa parceria e o esforço em conjunto, não teríamos alcançado esse resultado fantástico: a medalha histórica de ouro, a primeira da América Latina - disse Anders Petterson.

O dirigente destacou que o sucesso na neve italiana foi construído ao longo de ciclos olímpicos anteriores, desafiando a lógica de que um país tropical não poderia ser competitivo no gelo.

O Lucas é um atleta extraordinário, focado e que vestiu a camisa. Ele entendeu perfeitamente o que é ser brasileiro — ele que é brasileiro nato. Esse resultado vai alavancar o esporte de inverno e colocou, definitivamente, o Brasil no mapa mundial da modalidade - completou Marco La Porta.

Lucas Pinheiro Braathen medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Lucas Pinheiro busca 2ª medalha nas Olimpíadas de Inverno

Lucas Pinheiro Braathen compete na prova de slalom nesta segunda-feira (16) nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026 e vai em busca de sua segunda medalha.

❄️⛷️✅ Ficha técnica

Slalom - descida 1 e 2

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, às 6h, está marcada a descida 1 e 9h30, está previsto o início da descida 2 (de Brasília)

📍 Local: Bormio, Itália

📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).