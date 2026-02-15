Norueguês faz história e se torna o maior campeão das Olimpíadas de Inverno

O esquiador norueguês Johannes Klaebo alcançou um feito inédito neste domingo (15) ao conquistar sua nona medalha de ouro e se tornar o maior campeão olímpico de inverno da história. A marca foi estabelecida com a vitória no revezamento 4x7,5 km do esqui cross-country, durante os Jogos de Milão-Cortina, na Itália.

Aos 29 anos, Klaebo celebra seu quarto ouro nesta edição dos Jogos. A prova que o consagrou foi realizada no Estádio de Cross-Country de Tesero, em Val di Fiemme.

A equipe da Noruega, que contou com Emil Iversen, Martin Nyenget e Einar Hedegart, além de Klaebo, completou o percurso em 1h04min24s. A equipe francesa ficou com a medalha de prata, 22 segundos atrás dos noruegueses, enquanto os italianos, representando o país-sede, garantiram o bronze, chegando 47 segundos depois dos vencedores.

Com a vitória no revezamento, Klaebo ultrapassou seus compatriotas Marit Bjorgen, Ole Einar Bjorndalen e Bjorn Daehlie, todos com oito títulos olímpicos cada. A coleção total do atleta agora soma 11 medalhas olímpicas: nove de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Medalhistas de ouro da Noruega celebram no pódio após revezamento 4x7,5 km masculino nos Jogos de Inverno 2026 (Foto: Javier Soriano / AFP)

Retrospecto e busca por mais

Nesta edição olímpica, o esquiador já havia subido ao lugar mais alto do pódio em outras três provas: 10 km estilo livre, skiathlon de 20 km e sprint livre individual. Em participações anteriores, Klaebo acumulou três ouros em Pyeongchang-2018 (sprint individual, revezamento 4x10 km e sprint por equipes) e dois em Pequim-2022 (sprint individual e sprint por equipes).

Apesar do recorde em ouros, Klaebo ainda busca o maior número de pódios nos Jogos de Inverno. Marit Bjorgen detém a marca geral com 15 medalhas, e Ole Einar Bjorndalen o recorde masculino com 14 pódios no total.

O esquiador ainda disputará mais duas provas em Milão-Cortina. Na quarta-feira (18), Klaebo compete no sprint livre por equipes. Sua participação se encerra no sábado (21), na largada em massa dos 50 km.

O norueguês Johannes Høsflot Klæbo celebra o ouro no pódio dos 10km livre com largada intervalada do esqui cross-country, no Estádio de Esqui Cross-Country de Tesero, nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Javier Soriano/AFP)

