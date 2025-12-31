Fantasias roubam a cena na São Silvestre 2025; veja fotos
Correram super-heróis, princesas e até um alien
- Matéria
- Mais Notícias
Como habitual, a São Silvestre deste ano, a 100ª edição, ficou marcada por momentos muito além da chegada do principal pelotão. Entre os aproximadamente 55 mil participantes, destacaram-se as tradicionais fantasias criativas e inusitadas, dando tchau a 2025 e boas-vindas a 2026 com muita alegria e bom humor, aliadas ao esporte.
Quanto ganha o vencedor da São Silvestre 2025? Veja premiação
Lance! Biz
São Silvestre: etíope busca arrancada no final e vence; brasileiro é terceiro
Mais Esportes
No pódio da São Silvestre, Fabio Jesus cobra investimento: ‘o atletismo tá acabando’
Mais Esportes
➡️ Atleta da Tanzânia domina, mas desmaia no final; brasileira sobe ao pódio
➡️ São Silvestre: etíope busca arrancada no final e vence; brasileiro é terceiro
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Nesta quarta-feira (31), nas ruas de São Paulo, teve de tudo! Correram super-heróis, jogadores de futebol, princesas e até alien! Veja abaixo as fotos:
➡️ Quanto ganha o vencedor da São Silvestre 2025? Veja premiação
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Confira a premiação da São Silvestre 2025
- 1º colocado - R$ 62.600
- 2º colocado - R$ 31.300
- 3º colocado - R$ 18.800
- 4º colocado - R$ 15.050
- 5º colocado - R$ 12.550
- 6º colocado - R$ 7.450
Veja os melhores colocados das provas masculina e feminina
Feminina
- Sisilia Ginoka Panga (Tanzânia)
- Cynthia Chemweno (Quênia)
- Núbia de Oliveira (Brasil)
- Gladys Pucuhuaranga (Peru)
- Vivian Kiplagat (Quênia)
Masculina
- Muse Gizachew (Etiópia)
- Jonathan Kipkoech (Quênia)
- Fábio Jesus Correia (Brasil)
- William Kibor (Quênia)
- Reuben Poghisho (Quênia)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias