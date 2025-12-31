Fantasias roubam a cena na São Silvestre 2025; veja fotos

Como habitual, a São Silvestre deste ano, a 100ª edição, ficou marcada por momentos muito além da chegada do principal pelotão. Entre os aproximadamente 55 mil participantes, destacaram-se as tradicionais fantasias criativas e inusitadas, dando tchau a 2025 e boas-vindas a 2026 com muita alegria e bom humor, aliadas ao esporte.

Nesta quarta-feira (31), nas ruas de São Paulo, teve de tudo! Correram super-heróis, jogadores de futebol, princesas e até alien! Veja abaixo as fotos:

Competidor na São Silvestre fantasiado de Super-Homem (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Competidora fantasiada de Mulher-Maravilha (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

"Princesa" corre na São Silvestre 2025 (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Competidor anda fazendo embaixadinhas (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)

Torcedor relembra título do Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)

"Surfista Prateado" durante a corrida (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)

Competidor fantasiado corre na São Silvestre (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)

Confira a premiação da São Silvestre 2025

1 . 1º colocado - R$ 62.600 2 . 2º colocado - R$ 31.300 3 . 3º colocado - R$ 18.800 4 . 4º colocado - R$ 15.050 5 . 5º colocado - R$ 12.550 6 . 6º colocado - R$ 7.450

Veja os melhores colocados das provas masculina e feminina

Feminina

1 . Sisilia Ginoka Panga (Tanzânia) 2 . Cynthia Chemweno (Quênia) 3 . Núbia de Oliveira (Brasil) 4 . Gladys Pucuhuaranga (Peru) 5 . Vivian Kiplagat (Quênia)

Masculina