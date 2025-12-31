menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Fantasias roubam a cena na São Silvestre 2025; veja fotos

Correram super-heróis, princesas e até um alien

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/12/2025
12:28
Competidor fantasiado de Super-Homem na São Silvestre 2025 (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraCompetidor fantasiado de Super-Homem na São Silvestre 2025 (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Como habitual, a São Silvestre deste ano, a 100ª edição, ficou marcada por momentos muito além da chegada do principal pelotão. Entre os aproximadamente 55 mil participantes, destacaram-se as tradicionais fantasias criativas e inusitadas, dando tchau a 2025 e boas-vindas a 2026 com muita alegria e bom humor, aliadas ao esporte.

Nesta quarta-feira (31), nas ruas de São Paulo, teve de tudo! Correram super-heróis, jogadores de futebol, princesas e até alien! Veja abaixo as fotos:

Competidor na São Silvestre fantasiado de Super-Homem (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Competidor na São Silvestre fantasiado de Super-Homem (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Competidora na São Silvestre fantasiada de Mulher-Maravilha (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Competidora fantasiada de Mulher-Maravilha (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
&quot;Princesa&quot; na corrida (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
"Princesa" corre na São Silvestre 2025 (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Competidor anda fazendo embaixadinhas (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)
Competidor anda fazendo embaixadinhas (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)
Torcedor relembra título do Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)
Torcedor relembra título do Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)
&quot;Surfista Prateado&quot; corre (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)
"Surfista Prateado" durante a corrida (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)

Competidor fantasiado corre na São Silvestre (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)
Competidor fantasiado corre na São Silvestre (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)

Confira a premiação da São Silvestre 2025

    1.
  1. 1º colocado - R$ 62.600
    2. 2.
  2. 2º colocado - R$ 31.300
    3. 3.
  3. 3º colocado - R$ 18.800
    4. 4.
  4. 4º colocado - R$ 15.050
    5. 5.
  5. 5º colocado - R$ 12.550
    6. 6.
  6. 6º colocado - R$ 7.450

Veja os melhores colocados das provas masculina e feminina

Feminina

    1.
  1. Sisilia Ginoka Panga (Tanzânia)
    2. 2.
  2. Cynthia Chemweno (Quênia)
    3. 3.
  3. Núbia de Oliveira (Brasil)
    4. 4.
  4. Gladys Pucuhuaranga (Peru)
    5. 5.
  5. Vivian Kiplagat (Quênia)

Masculina

    1.
  1. Muse Gizachew (Etiópia)
    2. 2.
  2. Jonathan Kipkoech (Quênia)
    3. 3.
  3. Fábio Jesus Correia (Brasil)
    4. 4.
  4. William Kibor (Quênia)
    5. 5.
  5. Reuben Poghisho (Quênia)

