A prova feminina na 100ª edição da São Silvestre foi de entrega total. Sisilia Panga, da Tanzânia, foi a grande vencedora, e desmaiou assim que cruzou a linha de chegada para conquistar o título pela primeira vez. A corredora completou a prova em 51m08s, seguida pela queniana Cynthia Chemweno e a brasileira Nubia de Oliveira.

A baiana, aliás, mais uma vez foi a melhor representante do país na prova. Na edição centenária, ela repetiu o desempenho de 2024 e ficou novamente em terceiro lugar, completando o percurso de 15 km em 52m42s.

São Silvestre chegou à 100ª edição em 2025 (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Gazeta Press)

Como foi a prova

A primeira largada foi das mulheres. Nos primeiros quilômetros de percurso, Nubia de Oliveira, terceira colocada da última edição, se destacou na frente ao lado da queniana Cynthia Chemweno e de Sisilia Ginoka Panga, da Tanzânia. Aos poucos, porém, as estrangeiras abriram vantagem enquanto a brasileira foi controlando o ritmo, a uma certa distância, guardando a terceira posição.

Sisilia assumiu a liderança e aumentou o ritmo, abrindo grande distância para Cynthia, segunda colocada, e Nubia, na terceira posição. A tanzaniana não deu chances a ninguém e chegou à subida da Brigadeiro Luiz Antônio completamente sozinha, sem nenhuma das adversárias à vista. Apesar da vantagem, Sisilia demonstrou todo o desgaste ao cruzar a linha de chegada, praticamente desmaiando.

São Silvestre teve recorde de participantes em 2025

Realizada anualmente desde 1924, a São Silvestre se tornou centenária em 2025. O "atraso" na comemoração dos 100 anos se deve ao cancelamento da edição de 2020 pela pandemia da covid-19. A corrida foi retomada no ano seguinte e, neste ano bateu recorde de participantes, com um total de 55 mil inscritos.

