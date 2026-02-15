Lucas Pinheiro busca 2ª medalha nas Olimpíadas de Inverno; horário e onde assistir

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na prova de slalom nesta segunda-feira (16) nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O atleta de 25 anos, busca sua segunda medalha após conquistar o primeiro ouro olímpico da América Latina em esportes de inverno no último sábado (14). A competição acontecerá no Centro de Esqui em Bormio, Itália.

❄️⛷️✅ Ficha técnica

Slalom - descida 1 e 2

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, às 6h, está marcada a descida 1 e 9h30, está previsto o início da descida 2 (de Brasília)

📍 Local: Bormio, Itália

📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).

Após o feito histórico no slalom gigante, Pinheiro retorna às pistas para disputar sua especialidade principal. O brasileiro alcançou a liderança do ranking mundial de slalom quando terminou em quarto lugar na etapa de Kitzbuhel, na Áustria, em 25 de janeiro.

Na temporada atual, o desempenho do esquiador demonstra consistência. Ele figurou entre os cinco primeiros colocados em sete etapas do circuito mundial e soma dez medalhas desde que começou a defender as cores brasileiras em competições internacionais.

Especialista na modalidade, Lucas assumiu o compromisso de colocar o Brasil no mapa dos esportes de inverno e vem cumprindo essa promessa. Em novembro, conquistou um feito histórico ao vencer uma etapa da Copa do Mundo em Levi, na Finlândia, garantindo a primeira vitória brasileira na elite do esqui alpino, superando o campeão olímpico Clement Noël.

Lucas Pinheiro Braathen com Papai Noel após vencer etapa de Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)

Como funciona a disputa?

O slalom é considerado a modalidade mais técnica do esqui alpino. A prova consiste em duas descidas com os tempos somados para determinar a classificação final. Diferentemente do slalom gigante, o percurso é menor e as portas são posicionadas mais próximas umas das outras, exigindo curvas rápidas e constantes mudanças de direção dos esquis. O traçado mais curto exige reflexos apurados, mudanças bruscas de direção e precisão milimétrica dos atletas. Durante as descidas, os atletas atingem velocidades entre 60 e 70 km/h.

A competição segue um formato específico na segunda descida. Os 30 primeiros colocados após a primeira etapa largam em ordem inversa na segunda parte da prova.

