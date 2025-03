Documentário do CPB destaca desafios de mulheres no esporte paralímpico

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em colaboração com a Bushatsky Filmes, anunciou o lançamento do documentário "Mulheres no Pódio". Este lançamento, que ocorre em um momento importante, celebra os 30 anos de história do CPB e destaca a trajetória das atletas paralímpicas brasileiras. A estreia está marcada para o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, às 21h (de Brasília), no sportv e no Globoplay, evidenciando a luta e as conquistas dessas mulheres no esporte paralímpico.

Veja o trailer:

O documentário apresenta as histórias de atletas como Tuany Barbosa, Mariana D’Andrea, Sophia Kelmer e Carol Santiago. Elas representam a dedicação e a luta contra estereótipos no esporte. Bruna Bardella, psicóloga esportiva, aborda a "dupla vulnerabilidade" dessas atletas, destacando os desafios enfrentados por serem mulheres com deficiência.

- Elas vivem uma dupla vulnerabilidade, por serem mulheres e por terem uma deficiência, e precisam superar esses dois estereótipos para serem reconhecidas unicamente como atletas. Sabemos que esse desafio é imenso - ressalta a psicóloga esportiva Bruna Bardella, sintetizando a luta diária dessas mulheres, que encontraram no esporte uma ferramenta de transformação.

Carol Santiago com um dos seus três ouros das Paralimpíadas Paris 2024 (Foto: Marcello Zambrana/CPB)

José Antônio Freire, presidente do CPB, enfatiza o papel do documentário na valorização das atletas paralímpicas e no fortalecimento do Movimento Paralímpico brasileiro.

- O lançamento do filme é uma oportunidade para celebrar as vitórias dessas mulheres e refletir sobre os desafios que enfrentaram para chegar aos pódios. A obra contribuirá para a valorização e o reconhecimento das atletas paralímpicas e para fortalecer o Movimento Paralímpico brasileiro como um todo - começou.

- Além disso, a maior participação feminina no esporte adaptado é um dos pilares do nosso planejamento estratégico, que estamos, neste presente momento, revisitando, e a promoção dos feitos e das trajetórias delas contribuem para o aumento da conscientização da população em relação à inclusão das mulheres com deficiência na sociedade por intermédio do esporte - finalizou o presidente do CPB.

O diretor do filme, André Bushatsky, expressa seu entusiasmo em explorar o universo paralímpico e as questões femininas no esporte.

- O documentário me permitiu não apenas explorar mais uma camada do universo paralímpico, mas também olhar para questões que fazem parte da vivência feminina no esporte, temas que ficam muitas vezes em segundo plano, mas fundamentais para entendermos a experiência dessas atletas em sua totalidade - afirmou o diretor.