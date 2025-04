COB abre inscrições para corrida de rua inédita; veja percursos

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) abriu as inscrições para a Corrida Time Brasil nesta segunda-feira (28). O evento inédito será realizado em 8 de junho no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A data comemora o aniversário do COB, que completa 121 anos em 2025. A corrida reforça o conceito de Nação Esportiva.

A inscrição para a Corrida do Time Brasil custa R$ 132 e os inscritos poderão escolher entre três percursos: 10 km (com largada às 7h30), 5 km (largadas às 7h45) e 3 kms (largada às 8h). A organização espera cerca de três mil corredores no evento.

O percurso da prova passará por pontos icônicos do parque que sediou as olimpíadas de 2016, como o Velódromo, o Centro de Treinamento do COB, no Parque Aquático Maria Lenk, e por dentro da Arena Carioca 1, uma das arenas multiúso do complexo. Atletas do Time Brasil estarão presentes no evento, que contará com uma exposição da memorabília olímpica.

Percurso 5k e 10k

Trajeto da corrida do Comitê Olímpico do Brasil na versão 5k e 10k (Foto: Divulgação)

Percurso 3k

Trajeto da corrida do Comitê Olímpico do Brasil na versão 3k (Foto: Divulgação)

Participação especial na corrida do COB

A expectativa é que tenham três mil participantes, incluindo o presidente do COB Marco La Porta.

-Será um enorme prazer participar dessa corrida, promovendo a prática esportiva junto com milhares de pessoas. Estarei lá, na corrida de cinco quilômetros, e sei que teremos uma manhã incrível no Parque Olímpico, com muitas ativações e surpresas para os participantes - disse Marco La Porta.

Os inscritos ganharão um kit com camisa, viseira, garrafa de inox e uma ecobag. Todos que concluírem seus percursos ganharão medalha e, nas corridas de 5 e 10 quilômetros, os cinco primeiros colocados levarão troféus.