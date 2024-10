São Conrado sediará pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Surfe

A final do Campeonato Brasileiro de Surfe, o Dream Tour, será realizado em São Conrado, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, no trecho da orla que por décadas esteve impróprio para banho. A informação foi dada pelo jornalista Anselmo Góis, do jornal “O Globo”.

Os melhores surfistas do país vão disputar o título de campeão brasileiro e R$ 400 mil em prêmios, distribuindo de forma igualitária entre competidores masculinos e femininos.

Ondas de São Conrado, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

As ondas de São Conrado são consideras fortes e tubulares, que formam um triângulo da junção da ondulação. Consequentemente bate no costão e vem de encontro a onda, muitas vezes dobrando seu tamanho. Para o surfista exige condicionamento físico na remada e bom posicionamento. E como a onda oferece muita velocidade, na junção há a possibilidade de manobras aéreas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esp

O Dream Tour já passou por diversas praias emblemáticas. Como de Porto de Galinhas (PE), Vila Velha (ES) e São Francisco do Sul (SC). A competição é promovida pela Dream Factory, empresa refência em entretenimento ao vivo no Brasil, em parceria com a Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf)