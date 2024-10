A World Surf League (WSL) anunciou o calendário com novidades para a próxima temporada do Championship Tour (CT), o circuito mundial de surfe. Serão 11 etapas. Dess vez, o local do Finals será Cloudbreak, em Fiji. Nas últimas três edições, Lower Trestles, nos EUA, recebeu a decisão.

A temporada 2025 terá mais etapas que a deste ano, que foi reduzida para a realização dos Jogos Olímpicos. O calendário traz o retorno de Snappers Rocks (Austrália) e Jeffreys Bay (África do Sul), além do acréscimo de Abu Dhabi. O corte de meio de temporada acontecerá após a etapa de Margaret River, na Austrália.

📆 Calendário da WSL 2025

Etapa 1 – Banzai Pipeline, Hawaii, EUA: 27 de Janeiro a 8 de Fevereiro Etapa 2 – Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi, UAE: 14 a 16 de Fevereiro Etapa 3 – Peniche, Portugal: 15 a 25 de Março Etapa 4 – Punta Roca, El Salvador: 2 a 12 de Abril Etapa 5 – Bells Beach, Victoria, Austrália: 18 a 28 de Abril Etapa 6 – Snapper Rocks, Queensland, Austrália: 3 a 13 de Maio Etapa 7 (CORTE DO MEIO DE TEMPORADA) – Margaret River, Western Australia, Austrália: 17 a 27 de Maio Etapa 8 – Lower Trestles, San Clemente, Calif., EUA: 9 a 17 de Junho Etapa 9 – Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil: 21 a 29 de Junho Etapa 10 – Jeffreys Bay, África do Sul: 11 a 20 de Julho Etapa 11 – Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa: 7 a 16 de Agosto WSL Finals – Cloudbreak, Fiji: 27 de Agosto a 4 de Setembro

🏄 Quais brasileiros estão garantidos na WSL 2025?

Masculino: Gabriel Medina, Filipe Toledo, Italo Ferreira, Yago Dora, João Chianca, Samuel Pupo, Ian Gouveia e Alejo Muniz.

Feminino: Tatiana Weston-Webb.