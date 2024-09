Brasil tem pior desempenho na WSL desde 2017; veja retrospecto

Tati Weston-Webb e Italo Ferreira foram os únicos brasileiros nas finais da WSL (Foto: WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

John John Florence venceu a final da WSL na sexta-feira (6), em Trestles, na Califórnia, Estados Unidos. Desde 2014, com Gabriel Medina, apenas o havaiano conseguiu se proteger da “Brazilian Storm”. No entanto, mesmo com representantes brasileiros nesta fase, com Tati Weston-Webb e Italo Ferreira, o Brasil teve o pior desempenho no esporte desde 2017.

Enquanto Italo ficou com o vice-campeonato, Tati foi a terceira colocada. Além disso, tivemos mais dois surfistas entre os sete primeiros do ranking: Yago Dora, em sexto, e Gabriel Medina, em sétimo.

Nesta temporada não tivemos Filipe Toledo e João Chianca. Após o corte do meio do ano, o Brasil perdeu Miguel e Samuel Pupo, Caio Ibelli e Deivid Silva.

Para piorar nesta altura do campeonato, Italo, Medina Yago e Tati estavam longe do Top 5 e chegaram a ficar ameaçados. Neste período, nenhum brasileiro estava entre os dez primeiros: Italo era o 15º, Medina o 19º e Yago, o 22º. Entre as mulheres, Tati era a nona.

Italo Ferreira na Califórnia, nos Estados Unidos (Foto: Matt Dunbar/World Surf League)

Para chegar às Finals, o Brasil teve uma grande reação na segunda parte da temporada e manteve os brasileiros entre os melhores do mundo. No entanto, dessa vez, ficamos sem títulos após cinco conquistas seguidas.

Desde 2014, os brasileiros dominam o campeonato mundial de surfe. Nomes como Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023) conquistaram os títulos em seus respectivos anos. E claro, o único estrangeiro foi John John, que foi campeão mundial três vezes (2016, 2017 e 2024).