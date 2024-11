Sainz se diz ’em paz’ com futuro, mas revela ‘dor’ por rejeição de Mercedes e Red Bull

Agora confirmado na Williams para a temporada 2025 da Fórmula 1, Carlos Sainz uma vez foi a peça mais valiosa do mercado de pilotos. No entanto, ainda assim, o espanhol não chamou a atenção das equipes de ponta, como Red Bull e Mercedes, que estavam de olho em possibilidades diferentes para o ano que vem. Segundo o espanhol, essa rejeição “doeu” de início, mas já passou.

continua após a publicidade

➡️Williams define data para estreia de Carlos Sainz pela equipe, na Fórmula 1

Sainz afirmou que ficou com o “ego de piloto” ferido quando não foi cogitado por equipes do topo do pelotão. O atual titular da Ferrari disse que “não entendia e ainda não entende” muitas das escolhas que foram feitas por esses times para o futuro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No entanto, Sainz afirmou que já “fez as pazes” com seu futuro na categoria e afirmou estar motivado para estrear na Williams e “construir algo bom”. Para o espanhol, a equipe tem oferecido apoio desde o início e “investido” nele.

continua após a publicidade

- Definitivamente fiz as pazes com isso. Acredito verdadeiramente que, se não fui para lá, é porque a vida não queria que eu fosse. É porque algo mais está vindo que vai acabar sendo bom. Na época, doeu. Todos nós temos egos, tenho o ego de piloto. Não conseguia entender isso na época. Ainda não consigo entender certas escolhas que as pessoas fizeram - afirmou em entrevista à Sky Sports.

Carlos Sainz em ação na classificação para o GP do México (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

- Mas isso cria mais um desafio dentro de mim e me deixa mais animado com a Williams. A Williams investiu em mim, me apoiou desde o começo e veio até mim há um ano. Isso me empolga, quero devolver a eles o que me deram. Isso me dá força. Mal posso esperar para ir lá e construir algo bom - completou.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Sainz já venceu duas corridas e está com 244 pontos somados, colocando-o na quinta posição do Mundial de Pilotos. Agora, a Fórmula 1 retorna entre os dias 21 e 24 de novembro para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.