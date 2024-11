Sinner brilha, derruba Fritz e coroa temporada com título do ATP Finals

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, coroou sua grande temporada, neste domingo (17), com o primeiro título da carreira no ATP World Finals, realizado em Turim, na Itália. O tenista venceu o estadunidense Taylor Fritz na final por 2 sets a 0.

Sinner dominou a partida de ponta a ponta. Com 1h42 de duração, o italiano aplicou um duplo 6/4 jogando diante de sua torcida. O duelo foi a reedição da final do US Open, onde o italiano também venceu Fritz.

Sinner terminou o torneio invicto com cinco vitórias e emplacou a 70ª vitória em 76 jogos na temporada. Além disso, Jannik ergueu seu oitavo título em um 2024 onde venceu também o Australian Open. O jogador havia sido vice-campeão do evento no ano passado, quando perdeu para Novak Djokovic.

Como foi a vitória de Sinner no ATP Finals?

A partida deste domingo foi apertada nos primeiros games disputados, mas no meio de cada set Sinner conseguiu quebras decisivas e conduziu bem com seu saque. Ele termina o torneio sem perder parciais e encerrará o ano com a disputa da Copa Davis a partir da próxima semana.

Jannik Sinner comemora ponto em cima de Taylor Fritz, pela decisão do ATP Finals (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Fritz foi o primeiro americano, desde James Blake em 2006, a chegar na final do evento. No entanto, Taylor terminou derrotado e com gosto amargo pelo italiano mais uma vez na temporada. Mas terá seu melhor ranking com o quarto lugar.