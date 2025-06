Mattia Binotto, que trabalhou na Ferrari por mais de duas décadas e passou os últimos anos em Maranello como chefe, voltou a comentar sobre a situação de Lewis Hamilton. Na visão do antigo dirigente, a equipe errou no momento de contratar o heptacampeão, que hoje tem 40 anos de idade e está na fase final da carreira. Binotto, no entanto, reconhece que a chegada do #44 poderia render mais frutos caso tivesse acontecido alguns anos antes.

Binotto deixou o posto de chefe da Ferrari no fim de 2022, mas vez ou outra ainda faz alguns comentários sobre a situação da equipe de Maranello. No ano passado, por exemplo, o italiano reforçou que Charles Leclerc é o futuro e, por isso, não teria contratado Hamilton. Agora, voltou a comentar sobre a situação do heptacampeão.

Hamilton teria chegado à Ferrari em 'momento errado'

Ainda com dificuldades de adaptação, Hamilton está sofrendo com o ritmo de corrida e de classificação da Ferrari e, após nove etapas, ainda busca o primeiro pódio vestido de vermelho. Leclerc, por sua vez, já terminou no top-3 em três oportunidades.

Por isso, Binotto reconheceu que a Ferrari contratou Hamilton em um momento errado e disse que a aliança poderia render mais frutos caso tivesse acontecido há alguns anos.

— Hamilton tem uma certa idade e a Ferrari o contratou quando ele já estava no fim da carreira. O ideal seria que eles tivessem conseguido contar com ele alguns anos antes. Mas como alguém de fora, talvez nem devêssemos julgar — disse o ex-Ferrari.

— Está claro que o desempenho na pista e os resultados não são bons. Mas eu conheço muito bem cada membro daquela equipe e sei que eles são fortes e capazes. Eles saberão como melhorar o carro e se sairão bem no futuro. E acho que a Ferrari pode ficar satisfeita com este ano — finalizou Binotto.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.