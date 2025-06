Charles Leclerc garantiu que não pensa em deixar a Ferrari mesmo diante das dificuldades na temporada 2025 da Fórmula 1. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, reforçou a confiança no projeto liderado por Frédéric Vasseur e disse que segue comprometido em conquistar títulos com a equipe italiana.

Na sétima temporada pela Ferrari, Leclerc enfrenta dificuldades com a SF-25. Apesar de superar Lewis Hamilton, soma apenas três pódios em nove etapas e ocupa a quinta colocação no Mundial de Pilotos, 92 pontos atrás do líder Oscar Piastri.

- Claro que não, absolutamente nenhuma chance. Acredito no projeto e no Fred. Claramente, o momento é complicado, e em tempos assim é fácil ter dúvidas. Mas não estou pensando em sair da Ferrari -, garantiu.

- Quero vencer com a Ferrari. Vou ficar enquanto acreditar neste projeto. E acredito nele -, assegurou.

[caption id="attachment_11428787" align="alignnone" width="1920"] Charles Leclerc não disputou o título em sete temporadas na Ferrari (Foto: Andrej Isakovic/AFP)[/caption]



- Sempre disse que tenho total confiança no Fred e realmente acredito ser a pessoa certa para levar a Ferrari de volta ao topo. É quem pode nos fazer vencer. Espero muito que possamos, juntos, devolver a equipe ao topo -, afirmou.

A fala surge após declaração de Günther Steiner no podcast Red Flags. O ex-chefe da Haas disse que Leclerc poderia se beneficiar de novos ares e que uma mudança de equipe talvez trouxesse a motivação necessária para brigar pelo título.

- Charles precisa de um novo desafio. Está lá há muito tempo, e às vezes a mudança é boa — como Lewis [Hamilton], que saiu da Mercedes para ir para a Ferrari. Em algum momento, tudo vira rotina. E não está em posição de lutar pelo campeonato. Talvez, se for para outro lugar, tenha mais sorte. Nunca se sabe -, opinou.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.