Carlos Sainz usou as redes sociais para agradecer ao agora ex-companheiro de equipe, Charles Leclerc, pelos “quatro anos incríveis” em que defenderam juntos a Ferrari. O espanhol vai correr na Williams a partir da temporada 2025 da Fórmula 1, enquanto Leclerc terá ao lado Lewis Hamilton.

Sainz chegou à Ferrari em 2021 e, junto com o monegasco, ajudou a escuderia a conquistar dois vice-campeonatos, em 2022 e 2024. Ao todo, a dupla anotou ainda dez vitórias e outros 46 pódios, só que os italianos tiveram de fazer uma difícil escolha para a chegada do heptacampeão.

Para Sainz, o desafio agora é ajudar a Williams a voltar a disputar posições no pelotão da frente. Para isso, terá a companhia de Alexander Albon.

Em sua conta oficial no Instagram, Sainz compartilhou no dia 31 de dezembro um carrossel de fotos e vídeos com Leclerc e escreveu a seguinte legenda:

— Foram quatro anos incríveis lutando juntos pela Ferrari, Charles. — diz a postagem.

— Obrigado por todos os grandes momentos que compartilhamos ao longo do tempo. Desejo a você nada além do melhor para o ano que vem e mais! — encerrou Sainz.

Charles Leclerc e Carlos Sainz pela Ferrari (Foto: AFP)

Nesta segunda-feira (1), a Williams divulgou vídeo com as primeiras imagens oficiais de Sainz no carro azul estampado com o #55.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.