Memorial de Ayrton Senna é vandalizado em Ímola, diz jornal

O memorial que presta homenagem a Ayrton Senna em Ímola, na Itália, foi alvo de atos de vandalismo nos últimos dias. Segundo o jornal “Il Resto del Carlino”, as bandeiras deixadas por fãs do tricampeão no local foram encontradas queimadas, e alguns objetos foram destruídos.

Ainda conforme o veículo, o primeiro episódio de vandalismo ocorreu poucos dias antes do Natal, e o segundo, no dia 25 de dezembro. Mesmo com os atos de destruição, a estátua dedicada ao ícone da Fórmula 1 não sofreu nenhum dano.

A comuna de Ímola condenou em nota os atos de vandalismo praticados no memorial que homenageia Ayrton Senna.

— A administração municipal condena os gestos de dano perpetrados contra certos itens de lembrança deixados por pessoas próximas ao monumento a Ayrton Senna, que representam um grande patrimônio da cidade, manifestando o amor, o carinho e a estima com que o campeão, a quem a cidade está visceralmente ligada, é lembrado — diz a nota.

O local onde está o memorial dedicado a Senna, o parque Acqua Minerale (água mineral, em português), tem sofrido com a degradação recente. Parte do problema, segundo o jornal, é causado por jovens que usam o território para beber antes de frequentar boates próximas.

Ayrton Senna faleceu aos 34 anos durante o GP de San Marino de 1994. O Grande Prêmio foi disputado em Ímola no primeiro dia de maio. Na ocasião, o piloto bateu forte na curva Tamburello e foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.