A parceria histórica entre Lewis Hamilton e a Mercedes se encerrou no GP de Abu Dhabi, realizado no último dia 8 de dezembro, e não dispensou uma pequena polêmica, ao menos para Nico Rosberg. O histórico rival do #44 disse que a curiosa escolha de vestimenta do piloto em Yas Marina foi “inadequada e muito estranha”.

Na ocasião, Hamilton chegou ao autódromo na quinta-feira com uma roupa inteiramente branca, remetendo aos primeiros anos na Mercedes, quando vestia macacão branco. Já no sábado, misturou vermelho e branco, enquanto que vestiu apenas vermelho no dia da corrida.

Para Rosberg, a escolha de Hamilton por fazer essa transição ao vermelho, fazendo uma clara referência à ida para a Ferrari em 2025, foi infeliz e “uma pena”.

— Acho essa decisão muito estranha e inadequada. É uma pena. É o dia dele, então tudo bem. Eles (Hamilton e Mercedes) comemoram e apreciam, ainda têm um bom relacionamento. Mas é um pequeno ponto que acho uma pena — lamentou Rosberg à Sky Sports.

Hamilton encerrou a temporada 2024 com uma quarta colocação em Abu Dhabi. No Mundial de Pilotos, terminou com 223 pontos e na sétima colocação, uma atrás do companheiro de equipe, George Russell.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14–16 de março.