Ala do Bucks, Giannis Antetokounmpo crava equipe favorita nas finais da NBA

Após uma eliminação precoce nos playoffs, Giannis Antetokounmpo aproveitou para curtir o Brasil em suas férias. O Milwaukee Bucks encerrou sua participação na pós-temporada ainda na primeira fase contra o Indiana Pacers, em cinco jogos. Durante inauguração de sua quadra no Rio de Janeiro, em parceria com a Betano, o ala-pivô abriu o jogo sobre favoritismo entre os finalistas da NBA 2024/25: Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers.

— Eu não prefiro nenhuma delas. Eu prefiro o Milwaukee Bucks. Mas eu acho que os dois times jogam o mesmo tipo de basquete, ambos jogam com muita velocidade. O OKC tem o MVP, mas estão empatados na série, então não importa. Eu acho que o melhor time será quem vencer — analisou Antetokounmpo.

A campanha na temporada regular do Milwaukee Bucks foi suficiente para a classificação direta nos playoffs da NBA. Apesar disso, a equipe não deu "sorte" em pegar o embalado Pacers já na primeira rodada da pós-temporada. O duro confronto começou com duas derrotas fora de casa e rendeu apenas um triunfo para o time de Antetokounmpo.

NBA no Brasil e apoio de Antetokounmpo

Não é a primeira vez que Giannis Antetokounmpo compartilha sua vontade de jogar pela NBA no Brasil. Após o formato deste ano receber fortes críticas, o ala-pivô sugeriu nas redes sociais que o All-Star Game de 2027 seja realizado no Rio de Janeiro, ou em alguma cidade chinesa.

No evento desta segunda-feira (9), Antetokounmpo voltou a expressar sua vontade de atuar pela NBA em solo carioca. Segundo o astro do Bucks, a vinda da liga poderia ser em um jogo das estrelas ou em temporada regular. Ainda completou que a mudança seria favorável tanto para os jogadores quanto para os torcedores.

— Claro, sim sim! Eu falei sobre isso há uns meses, que eu gostaria que o All-Star Game fosse aqui, porque sinto que o jogo da NBA ficará ainda maior. O jogo da NBA seria global. Então, eu sinto que se tivesse All-Star Game ou um jogo da NBA em outros países seria divertido para nós (jogadores) e para os fãs — afirmou.

Antetokounmpo visita o Rio de Janeiro

O astro da NBA Giannis Antetokounmpo está no Brasil! Nesta segunda-feira (9) às 11h (de Brasília), o grego vai participar da reinauguração de uma quadra de basquete na Praça Claudio Coutinho, no Leblon, Rio de Janeiro. O local foi reformado e revitalizado pela Betano, empresa na qual o jogador do Bucks é embaixador global.

— Minha história está ligada com quadras públicas. Foi assim que descobri a minha paixão pelo basquete. Espero que essa quadra inaugurada hoje pela Betano permaneça sempre cheia e possa incentivar a formação de novos talentos — afirma Giannis Antetokounmpo.

Giannis viu a Seleção Brasileira de vôlei na VNL

De férias no Brasil, o grego Giannis Antetokounmpo, ala-pivô do Milwaukee Bucks, time da NBA, marcou presença no duelo entre Brasil e Itália, pela VNL feminina, realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Já na terça-feira (10), Antetokounmpo e sua família vão viajar para São Paulo, onde assistirão à partida da Seleção Brasileira de Futebol, na Neo Química Arena, contra o Paraguai. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.