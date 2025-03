Thiago Wild encara Tsitsipas nesta sexta em Indian Wells: horário e onde assistir

A sexta-feira será o dia de Thiago Wild buscar vaga na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, e com jogão pela frente, diante de Stefanos Tsitsipas, nono do ranking. O paranaense, que salvou dois match-points e bateu o vice-campeão do Rio Open, o francês Alexandre Muller, 44º, fará o terceiro jogo da quadra 2, a segunda principal do Indian Wells Tennis Garden. O duelo começa por volta das 19h (de Brasília) e terá transmissão dos canais ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Primeiro encontro entre Thiagol Wild e Tsitsipas

Será o primeiro encontro entre eles. Wild ano passado bateu o top 15, o russo Karen Khachanov no torneio e busca surpreender novamente nesta edição. Tsitsipas porém vem embalado com o título no ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes, onde usou uma nova raquete.

Thiago Seyboth Wild derrotou Alexandre Muller na estreia (foto: Harry How / AFP)

FICHA TÉCNICA

Thiago Wild x Stefanos Tsitsipas

Masters 1000 de Indian Wells - Fase de 64

📆 Data: 7 de março de 2025

🕐 Horário: 19h (de Brasília)

🌎 Local: Indian Wells Tennis Garden, em Indian Wells, na Califórnia, nos EUA

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

João Fonseca volta às quadras no sábado

O próximo adversário de João Fonseca será outro britânico: Jack Draper, número 14 no ranking da ATP. A partida está prevista para sábado (8), em horário a ser definido.