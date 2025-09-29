Saiba quando as Seleções Brasileiras de vôlei voltam às quadras
Atletas estão liberados para agenda de clubes
O Mundial de Seleções de Vôlei se encerrou no último domingo (28) e os jogadores das seleções estão liberados para a janela de clubes. Com dedicação aos times até o fim do primeiro trimestre de 2026, as seleções voltam às quadras somente em junho do próximo ano, com a Liga das Nações de Vôlei (VNL).
Em 2026, o calendário do vôlei de quadra, divulgado pela Federação Internacional do Voleibol (FIVB), terá somente a VNL como disputa entre seleções. O Mundial de seleções retorna somente em 2027, quando o naipe masculino disputa nos Estados Unidos e Canadá. A sede do mundial feminino ainda não foi definida.
Nas disputas dos clubes, os torneios nacionais poderão ocorrer entre o próximo 6 de outubro e 17 de maio de 2026. No meio da janela, entre 8 e 21 de dezembro, acontece o Mundial de Clubes de 2025.
Calendário do vôlei - 2025 a 2026
2025
- Temporada feminina de clubes: de 6 de outubro de 2025 a 3 de maio de 2026;
- Temporada masculina de clubes: de 20 de outubro de 2025 a 17 de maio de 2026;
- Mundial feminino de clubes: 8 a 14 de dezembro;
- Mundial masculino de clubes: 15 a 21 de dezembro.
2026
- Temporada feminina de clubes: de 6 de outubro de 2025 a 3 de maio de 2026;
- Temporada masculina de clubes: de 20 de outubro de 2025 a 17 de maio de 2026;
- Liga das Nações de Vôlei feminino (VNL): 1 de junho a 26 de julho;
- Liga das Nações de Vôlei masculino (VNL): 8 de junho a 2 de agosto;
- Janela Continental feminina: 21 de agosto a 6 de setembro;
- Janela Continental masculina: 11 a 27 de setembro;
- Temporada feminina de clubes: 5 de outubro de 2026 a 2 de maio de 2027;
- Temporada masculina de clubes: 19 de outubro de 2026 a 16 de maio de 2027;
- Mundial feminino de clubes: 7 a 13 de dezembro;
- Mundial masculino de clubes: 14 a 20 de dezembro.
