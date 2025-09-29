menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Saiba quando as Seleções Brasileiras de vôlei voltam às quadras

Atletas estão liberados para agenda de clubes

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 29/09/2025
14:56
kudiess bloqueio volei brasil Foto: Volleyball World / Divulgação)
imagem cameraSeleção feminina de vôlei (Foto: Volleyball World / Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mundial de Seleções de Vôlei se encerrou no último domingo (28) e os jogadores das seleções estão liberados para a janela de clubes. Com dedicação aos times até o fim do primeiro trimestre de 2026, as seleções voltam às quadras somente em junho do próximo ano, com a Liga das Nações de Vôlei (VNL).

continua após a publicidade

➡️ Brasil brilha em mais um dia de Mundial de Atletismo Paralímpico

Em 2026, o calendário do vôlei de quadra, divulgado pela Federação Internacional do Voleibol (FIVB), terá somente a VNL como disputa entre seleções. O Mundial de seleções retorna somente em 2027, quando o naipe masculino disputa nos Estados Unidos e Canadá. A sede do mundial feminino ainda não foi definida.

Nas disputas dos clubes, os torneios nacionais poderão ocorrer entre o próximo 6 de outubro e 17 de maio de 2026. No meio da janela, entre 8 e 21 de dezembro, acontece o Mundial de Clubes de 2025.

continua após a publicidade
Brasil foi eliminado do Mundial de Vôlei
Brasil foi eliminado do Mundial de Vôlei (Foto: Reprodução/Volleyball World)

Calendário do vôlei - 2025 a 2026

2025

  • Temporada feminina de clubes: de 6 de outubro de 2025 a 3 de maio de 2026;
  • Temporada masculina de clubes: de 20 de outubro de 2025 a 17 de maio de 2026;
  • Mundial feminino de clubes: 8 a 14 de dezembro;
  • Mundial masculino de clubes: 15 a 21 de dezembro.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

2026

  • Temporada feminina de clubes: de 6 de outubro de 2025 a 3 de maio de 2026;
  • Temporada masculina de clubes: de 20 de outubro de 2025 a 17 de maio de 2026;
  • Liga das Nações de Vôlei feminino (VNL): 1 de junho a 26 de julho;
  • Liga das Nações de Vôlei masculino (VNL): 8 de junho a 2 de agosto;
  • Janela Continental feminina: 21 de agosto a 6 de setembro;
  • Janela Continental masculina: 11 a 27 de setembro;
  • Temporada feminina de clubes: 5 de outubro de 2026 a 2 de maio de 2027;
  • Temporada masculina de clubes: 19 de outubro de 2026 a 16 de maio de 2027;
  • Mundial feminino de clubes: 7 a 13 de dezembro;
  • Mundial masculino de clubes: 14 a 20 de dezembro.

Calendário completo do vôlei para o ciclo de Los Angeles 2028

Calendário do Vôlei (Foto: Reprodução / FIVB)
Calendário do Vôlei (Foto: Reprodução / FIVB)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias