Anfitriões dos Mundiais de Vôlei de 2027 e 2029 são anunciados; veja
EUA/Canadá recebem Mundial Feminino de Vôlei 2027 e Catar o Masculino de Vôlei 2029
A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (26), que os Estados Unidos e o Canadá sediarão conjuntamente o Mundial Feminino de Vôlei de 2027. Em um dos destaques do anúncio, a fase final da competição será realizada no Honda Center, em Anaheim, Califórnia, instalação que também receberá as partidas de vôlei durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
A escolha marca a primeira vez que o Mundial de Vôlei, masculino ou feminino, será organizado nos Estados Unidos ou no Canadá. O principal torneio da modalidade não ocorria na América do Norte ou Central desde 1974, quando o México foi o anfitrião da competição feminina. Além de Anaheim, outras quatro cidades, que ainda serão anunciadas, receberão jogos das fases preliminares em ambos os países.
Para a seleção dos Estados Unidos, campeã mundial em 2014 e olímpica em Tóquio 2020, a realização do torneio em casa representa uma oportunidade de buscar o título diante de sua torcida. O Canadá, por sua vez, vê no evento uma plataforma para o desenvolvimento do esporte no país; a melhor classificação da equipe feminina em mundiais foi um 10º lugar em 2022.
Mundial Masculino de Vôlei de 2029 será no Catar
No mesmo comunicado, a FIVB designou o Catar como sede do Campeonato Mundial Masculino de 2029. Será a primeira vez que uma nação do Oriente Médio receberá o evento. A capital, Doha, foi definida como cidade-sede única для todas as partidas. Esta decisão sucede a nomeação da Polônia como anfitriã da edição de 2027 do torneio masculino.
Fábio Azevedo, presidente da FIVB, declarou que as escolhas refletem a estratégia de expansão global do esporte.
— Levar os Campeonatos Mundiais a novas regiões é um passo importante para o crescimento do nosso esporte — afirmou o dirigente. — Tanto Catar, quanto EUA e Canadá estão organizando mais do que uma competição de nível mundial – estão criando eventos que deixarão um legado, fortalecerão comunidades e inspirarão a participação em massa — concluiu Azevedo.
