Anfitriões dos Mundiais de Vôlei de 2027 e 2029 são anunciados; veja

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (26), que os Estados Unidos e o Canadá sediarão conjuntamente o Mundial Feminino de Vôlei de 2027. Em um dos destaques do anúncio, a fase final da competição será realizada no Honda Center, em Anaheim, Califórnia, instalação que também receberá as partidas de vôlei durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

A escolha marca a primeira vez que o Mundial de Vôlei, masculino ou feminino, será organizado nos Estados Unidos ou no Canadá. O principal torneio da modalidade não ocorria na América do Norte ou Central desde 1974, quando o México foi o anfitrião da competição feminina. Além de Anaheim, outras quatro cidades, que ainda serão anunciadas, receberão jogos das fases preliminares em ambos os países.

Marcelle Arruda com time na disputa do Bronze no Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Amaury Paul/AFP)

Para a seleção dos Estados Unidos, campeã mundial em 2014 e olímpica em Tóquio 2020, a realização do torneio em casa representa uma oportunidade de buscar o título diante de sua torcida. O Canadá, por sua vez, vê no evento uma plataforma para o desenvolvimento do esporte no país; a melhor classificação da equipe feminina em mundiais foi um 10º lugar em 2022.

Mundial Masculino de Vôlei de 2029 será no Catar

No mesmo comunicado, a FIVB designou o Catar como sede do Campeonato Mundial Masculino de 2029. Será a primeira vez que uma nação do Oriente Médio receberá o evento. A capital, Doha, foi definida como cidade-sede única для todas as partidas. Esta decisão sucede a nomeação da Polônia como anfitriã da edição de 2027 do torneio masculino.

Fábio Azevedo, presidente da FIVB, declarou que as escolhas refletem a estratégia de expansão global do esporte.

— Levar os Campeonatos Mundiais a novas regiões é um passo importante para o crescimento do nosso esporte — afirmou o dirigente. — Tanto Catar, quanto EUA e Canadá estão organizando mais do que uma competição de nível mundial – estão criando eventos que deixarão um legado, fortalecerão comunidades e inspirarão a participação em massa — concluiu Azevedo.