Itália vence a Bulgária e é bicampeã do Mundial de Vôlei Masculino

O mundo do vôlei continua azul. Na manhã deste domingo (28), a Itália sagrou-se campeã do Mundial de Vôlei Masculino de 2025. A seleção confirmou o favoritismo, venceu a Bulgária por 3 sets a 1 na grande final, em Manila, nas Filipinas, e conquistou o bicampeonato consecutivo da competição.

A Itália começou a partida de forma dominante, vencendo os dois primeiros sets por 25 a 21 e 25 a 17. No terceiro set, a Bulgária mostrou poder de reação e, com uma grande parcial, venceu por 25 a 17, diminuindo o placar e levando o jogo para o quarto set.

Foi então que a Itália justificou ser a favorita. Com uma atuação avassaladora, a equipe não deu chances aos búlgaros e fechou o set em impressionantes 25 a 10 para garantir o título. Os grandes destaques da final foram os italianos Romanò, com 22 pontos, e Bottolo, com 19, sendo sete deles em aces apenas no último set.

Para chegar à decisão, a Itália havia superado a Polônia por 3 a 0 na semifinal. Já a Bulgária, grande surpresa do torneio, venceu a República Tcheca por 3 a 1. Na disputa pelo terceiro lugar, a Polônia venceu a República Tcheca por 3 a 1 e garantiu a medalha de bronze, a quarta consecutiva do país em Mundiais.

Seleção italiana na final do Mundial de Vôlei Masculino. (Foto: World Volleyball)

A campanha do Brasil: eliminação precoce e foco na renovação

A Seleção Brasileira, por sua vez, teve uma participação decepcionante. A equipe foi eliminada ainda na primeira fase da competição, a pior campanha do país desde 1970. O resultado encerrou uma sequência de seis pódios consecutivos em Mundiais para o Brasil. Apesar do resultado ruim, a seleção está em um processo de renovação para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 e, neste mesmo ano, conquistou a medalha de bronze na Liga das Nações (VNL).