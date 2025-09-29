Brasil brilha em mais um dia de Mundial de Atletismo Paralímpico

O Brasil conquistou mais três medalhas em seu terceiro dia no Mundial de Atletismo Paralímpico, nesta segunda-feira (29), em Nova Déli, na Índia. Destaque para o tetracampeonato de Thalita Simplício nos 400m T11 (deficiência visual). Assim, o Brasil finaliza o dia com 13 medalhas no quadro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ouro de Thalita Simplício

A potiguar Thalita Simplício alcançou seu tetracampeonato mundial nos 400m T11 (deficiência visual) em Nova Déli. Em um sprint sensacional na reta final, a atleta registrou o tempo de 59s76, com folga na chegada. Ela já havia vencido a prova em Kobe 2024, Paris 2023 e Dubai 2019. A medalha de prata foi para a angolana Juliana Moko, com 1min01s42, e o bronze para a peruana Melissa Baldera, que completou a prova em 1min03s84.

Esta é a nona medalha de Thalita Simplício em Mundiais de atletismo paralímpico, o que a coloca entre as principais medalhistas do país na história da competição.

continua após a publicidade

Thalita Simplício e seu guia, Felipe Veloso, conquistam o tetracampeonato mundial (Foto: Cris Mattos / CPB)

➡️Brasil fatura mais seis medalhas no Mundial de Atletismo Paralímpico

Demais medalhas do dia

Além de Thalita, a também potiguar Maria Clara Augusto iniciou as finais brasileiras com a prata nos 100m T47 (deficiência nos membros superiores). Ela registrou o tempo de 12s20, sua melhor marca pessoal na prova.

A brasileira foi superada apenas pela equatoriana Kiara Rodriguez, que fez 11s97. Esta é a segunda medalha da atleta, que tem má-formação congênita no braço esquerdo, em Mundiais – ela já havia conquistado um bronze nos 400m em Paris 2023.

continua após a publicidade

O paulista André Rocha garantiu a medalha de prata no lançamento de disco F52 (competição sentada) ao marcar 19,29m. Sua diferença para o medalhista de ouro, o letão Aigars Apinis, foi de apenas 3 centímetros (19,32m do adversário).

André buscava seu tricampeonato na prova após vencer em Kobe 2024 e em Londres 2017.

André Rocha comemorando medalha de prata no Mundial de Atletismo Paralímpico (Foto: Alessandra Cabral / CPB)

Classificatórias brasileiras

O dia também foi marcado por brasileiros que se classificaram nas eliminatórias, com a seguinte lista:

Jean Oliveira da Silva - 1500m T13

Fabrício Ferreira - 100m T13

Matheus de Lima - 100m T44

Henrique Caetano - 200m T35

Daniel Tavares Martins - 400m T20

Verônica Hipólito - 100m T36

Júlio César Agripino - 1500m T11

Yeltsin Jacques - 1500m T11

Alan Fonteles - 100m T64