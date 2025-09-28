Campeão, Douglas Souza aponta rivais do Cruzeiro na Superliga

Maior campeão da Superliga Masculina de Vôlei e dono do título na temporada 2025/2026, o Cruzeiro chega para mais um ano como a "equipe a ser batida" no cenário nacional. Em conversa com a imprensa, após o lançamento da competição, realizado durante a COB Expo, o ponteiro Douglas Souza analisou a disputa e citou algumas equipes que podem complicar o caminho dos mineiros.

— Bom, o alvo é sempre a gente, né? O time a ser batido e tal. Mas eu acho que a gente tem vários aí (que podem rivalizar). O Praia Clube, a gente perdeu agora no Mineiro, o primeiro jogo contra eles, é um time que se reforçou. O Campinas, que a gente fez a final da Superliga passada. Tem o Minas, que a gente tem uma Supercopa também, que já vale um título já agora depois do Mineiro. Então são vários times, tá todo mundo ali. Acho que essa Superliga tá muito nivelada - projetou.

Campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016, Douglas citou a orientação do treinador Filipe Ferraz de que repetir o desempenho da última temporada não será o suficiente para levantar o décimo troféu. O ponteiro também destacou alguns pontos de atenção que vem observando ao longo da disputa do Campeonato Mineiro, inclusive ao enfrentar equipes da Superliga B.

— O nível do saque está melhorando, o nível do passo está melhorando. Se a gente não sacar mais firme e consistente, a gente sai em desvantagem. Então a gente tem tudo isso a ser analisado e tentar fazer essa proteção. A gente tentar fazer um time mais homogêneo possível, porque a gente é difícil você jogar a temporada inteira com só sete jogadores. Você precisa de dos 14, você precisa de todo mundo pronto - disse.

Cruzeiro já soma nove títulos da Superliga (Foto: Divulgação/ CBV)

Novidades da Superliga

Durante o evento de lançamento da Superliga 2025/2026, que contou com representantes das 24 equipes participantes, foram anunciadas algumas novidades para a temporada. A principal delas é a implementação do sistema de desafio em todas as partidas, com tecnologia padronizada. Até a última temporada, o sistema de desafios da Superliga de Voleibol usava sistemas de uma empresa italiana, a Video Check, e outra polonesa, a Volley Station, que passa a realizar todos os serviços de desafio nas competições masculina e feminina

Além disso, também foi anunciado que que a GE TV assinou acordo com a principal liga de clubes de vôlei do país para transmitir jogos a partir do fim de outubro, quando inicia o calendário do torneio. A Globo manterá as transmissões das Superliga masculina e feminina no Sportv, na televisão a cabo, mas adiciona ao seu cardápio o novo canal digital da emissora, que que transmite jogos gratuitamente através do YouTube. Além da plataforma de vídeos, a GE TV também apostará nas transmissões através da página do Tik Tok do canal, também de forma gratuita.

